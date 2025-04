Ya están a la venta los pases para Chapelco: opciones, precios y cómo acceder

Los pases salieron a la venta con dos tipos de tarifas: para residentes en Neuquén y Río Negro y para no residentes en estas provincias. Para no residentes el pase de tres días saldrá 324.000 pesos y el de seis días, 576.000 pesos. En tanto que para residentes habrá dos opciones: el pase flexible de tres días que valdrá 188.000 pesos y el pase flexible de diez días que costará 569.000 pesos. Estos precios no serán vinculantes para el nuevo concesionario.

cerro chapelco curso de residentes

También anticipó que se evalúa reactivar en invierno el programa de promoción turística Viajá Neuquén. "Vamos a vender pases, no servicios. Hay servicios que estaban subcontratados y el nuevo concesionario va a decidir”.

Precisó que el objetivo de esta preventa de pases es cubrir los costos operativos que insuma la transición, hasta que se otorgue la nueva concesión. Indicó que han hecho un estudio de cómo se ha comportado históricamente el tarifario de Chapelco y un relevamiento de otras tarifas de mercado. “Tenemos una tarifa que es muy competitiva para salir, es muy razonable y ojalá nos permita vender lo suficiente para cubrir los costos operativos”, planteó.

12 empresas interesadas

Después de 38 años de gestión, este mes culminó el contrato de concesión de la empresa Nieves de Chapelco para la administración del centro de esquí del cerro Chapelco, cercano a San Martín de los Andes. Ahora, el complejo quedó bajo la administración temporaria de la empresa provincial NeuquénTur, y se espera que una nueva concesión se haga cargo del espacio a fines de mayo, con pocas semanas para coordinar el inicio de la temporada de nieve, que suele comenzar a mitad de junio.

Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, dialogó con LU5 para aclarar el panorama, ante la incertidumbre que generó el cambio de administración con menos de dos meses de anticipación para recibir a los esquiadores este invierno. Según indicó, el objetivo es realizar una transición ordenada y trabajar estos dos meses desde la Provincia para finalizar las tareas de mantenimiento y no retrasar la apertura del complejo una vez que empiece a nevar.

"El día lunes se terminó el contrato de concesión que venía desde el año 1987, había sufrido varias reformas, enmiendas, adendas, prórrogas y demás, y la provincia este año resolvió que el complejo se iba a volver a licitar, Así es que hicimos todo el trámite y estamos en este proceso", dijo el ministro y aclaró que el contrato anterior no les permitía tener posesión del complejo con más tiempo para hacer la transición.

"Tenemos el cálculo de que hasta fines de mayo vamos a tener una administración transitoria desde la provincia, mediante la empresa NeuquénTur, que es una sociedad del Estado, en donde estamos asumiendo la responsabilidad de la operación durante este periodo, que si bien no está abierto al público, es un periodo importante para todo lo que son las tareas de mantenimiento y de preparación para la apertura de la temporada cuando las condiciones de nieve lo permitan", explicó.

Tiempos ajustados para la apertura

"Estamos muy sobre la temporada", admitió el ministro sobre el poco tiempo que resta para la temporada de invierno y el riesgo de no llegar a hacer la apertura en la fecha estipulada.

"Pero la realidad es que este contrato que venía desde el año 87 preveía que la concesión se terminaba el día 7 de abril con lo cual no había chance de cambiar esa fecha y ya estaba dada la fecha si lo que podemos decir es que la empresa que terminó su concesión venía realizando ciertas tareas, no todas, pero ciertas tareas apuntadas al mantenimiento y ahora nosotros las vamos a acelerar en estos dos meses", afirmó.

Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquénTur, explicó en declaraciones radiales que estos meses serán útiles para resolver tareas de mantenimiento y dejar todo listo para la nueva gestión del cerro. "Creemos que era importante llevar adelante un periodo de transición ordenado prolijo y que la próxima empresa, el próximo concesionario, cuando llegue a Cerro Chapeco, se encuentre con un cerro operativo, sobre todo con los medios de elevación", aclaró.

"Nosotros debemos garantizar la apertura del Cerro Chapeco y de la temporada cuando la nieve lo permita, que creemos que va a ser para fin de junio como es habitualmente", dijo y agregó que, por eso, esperan en las próximas semanas la visita de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para verificar el funcionamiento de los 12 medios de elevación, y así dar un paso más hacia la apertura.

Las empresas que podrían asumir la administración

Fernández Capiet aclaró que la administración del cerro despertó el interés de distintos inversores, por lo que en pocos días se descargaron 300 pliegos para la licitación. Como los pliegos son gratuitos, eso no implica que haya 300 candidatos, pero sí denotan el grado de interés.

"Sí hemos tenido contacto puntual con unas 12 empresas que nos han pedido en forma particular ser invitados. Seis empresas de ellas ya pidieron hacer la visita obligatoria al complejo para hacer su propia evaluación con sus propios técnicos, con su propia gente, a los efectos de poder avanzar en una presentación de una oferta que es el día 28 de abril", explicó.

Aunque todavía no se sabe qué decisión tomará la futura empresa con respecto a las tarifas, el gobierno de Neuquén decidió publicar un tarifario de manera adelantada para poder promocionar el complejo invernal a través de las agencias de viajes. Sciacchitano confirmó que "el cuadro tarifario lo tiene que decidir el concesionario, pero lógicamente la provincia como poder concedente tiene intervención en la aprobación de la tarifa".

Aclaró que no pudieron tomar posesión de las instalaciones hasta la fecha ya pautada para el vencimiento del contrato. "Apenas tomamos el potestad del centro invernal nos pusimos a trabajar con las tarifas y hemos lanzado un tarifario", dijo y agregó: "Hoy no son tantos los centros de aquí que tienen tarifas para la próxima temporada porque, si uno mira el panorama nacional, no son tantos; de hecho, los principales centros de aquí todavía no han tenido tarifa".

El presidente de NeuquénTur aclaró que quieren "salir a vender" para sostener la operatividad del cerro esta temporada de nieve, por lo que la decisión de adelantar los precios fue vista con buenos ojos por los agentes de turismo locales. Sin embargo, recordó que la empresa que tenía la vieja concesión decidió dar de baja la página web para comprar los pases, por lo que la Provincia deberá resolver esa situación "de forma rápida y ordenada para darle la posibilidad al turista (de comprar su pase) y al operador que pueda vender".

Mientras la puesta a punto del cerro Chapelco avanza a contrarreloj en medio de una compleja transición, las autoridades sembraron tranquilidad con respecto a la continuidad laboral de los empleados y también en la operatividad del centro de esquí.

"La provincia está garantizando los puestos laborales de toda esta gente, que obviamente había una incertidumbre importante, sobre todo durante el periodo previo al llamado a licitación. Para la provincia es prioridad mantener y sostener los puestos de trabajo", dijo Sciacchitano y agregó: "Juan Pablo Padial, que es el gerente comercial de Cerro Chapelco, está trabajando con nosotros y el próximo fin de semana está viajando a la feria más importante de Brasil para seguir comercializando el centro a nivel internacional, así que, bueno la idea de todo esto era que la transición sea lo menos traumática posible".