De qué trata la serie danesa "Los secretos que ocultamos", el nuevo éxito de Netflix

Mientras el misterio de la serie avanza, Cecilie se adentra en la aparentemente perfecta comunidad de vecinos, descubriendo una red de secretos oscuros, mentiras, desigualdades sociales, racismo estructural y estructuras de poder que se esconden tras las fachadas de las lujosas mansiones.

La creadora de la serie, Ingeborg Topsøe, expresó que la mayoría de las au pairs en Dinamarca provienen de Filipinas, tal como se representa en la ficción. Aunque no esté la serie basada en una historia real, lngerborg comentó que siempre le fascinó "las estructuras de poder dentro de una familia". "Pocas personas asocian Dinamarca con hogares tipo 'arriba y abajo'", agregó.

Qué dice la sinopsis de "Los secretos que ocultamos"

"Poco a poco, se desvelan las estructuras de poder y los privilegios que se esconden detrás de las hermosas casas. Pero el compromiso de Cecilie para descubrir la verdad sobre la desaparición de Ruby la pone en una situación difícil cuando su propia familia termina involucrada en la intriga. Ahora, se ve obligada a enfrentar sus inseguridades y ver bajo una nueva luz a sus seres queridos y el entorno en el que está criando a sus hijos", explicita la misma.

Qué dijeron los críticos sobre la nueva serie de Netflix

Esta serie no sólo llamó la atención de los suscriptores de la plataforma, sino también de la crítica, quien realizó múltiples comentarios positivos. Desde Analysis of a Film publicaron: "Está tan bien escrita y hecha que me enganchó desde el principio y me resultó fácil verla en maratón".

En el mismo medio destacaron el poderoso final, al cual calificaron como "impactante, aunque pueda parecer muy europeo para el público internacional, porque deja algunas preguntas sin respuesta, o que tal vez podrían responderse en una segunda temporada".

Entre las opiniones más curiosas de la crítica se cuenta la de DMT, que hizo un paralelismo entre Los secretos que ocultamos y otro de los más grandes hits de Netflix de este año: "Es una fantástica pieza complementaria a Adolescencia". Desde el mismo medio agregaron como negativo: "Si bien los temas que se abordan son inquietantemente relevantes, su exploración deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a los diálogos".