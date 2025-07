El video a puro baile y "amor" de Nico Vázquez y su nueva "novia"

Filtran video de Nico Vzquez bailando muy cerca de Mercedes Oviedo

Mientras tanto, de fondo suena la canción "El amor de mi vida" de María Becerra y Los Ángeles Azules. La noticia de la separación llegó el martes por la tarde y dejó en shock al mundo del espectáculo y a los fans de la pareja. En un mensaje publicado en redes sociales, ambos sostuvieron que la ruptura fue en buenos términos.

El mensaje con el que Nico Vázquez y Gimena Accardi comunicaron el final de su relación

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", dijo Nico Vázquez en un posteo que Gimena Accardi también subió a sus historias de Instagram.

En el texto sostuvieron que “el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”. Sin embargo, los rumores de terceros en discordia no tardaron en llegar y fue la actriz quien salió al cruce de las versiones que sostienen que la ruptura entre ambos tuvo que ver con la aparición de otra persona.

image

"Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años, Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida", comenzó asegurando.

"No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un 'hasta pronto'", deslizó, con tono esperanzador, para cerrar con una frase desgarradora: "Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto".