Revelaron quién es la mujer con la que Benjamín Vicuña habría engañado a la China Suárez

Las repercusiones no tardaron en llegar, y el nombre de Mayte comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios de ambos países. Frente a la creciente ola de comentarios, la actriz decidió no mantenerse en silencio. A través de su cuenta de Instagram, compartió una captura de pantalla de una nota periodística que la vinculaba con el escándalo, y sobre la imagen escribió: “Lamentable que la farándula llegue a inventar este tipo de situaciones, cuando hay familias y niños”.

Pero no se quedó solo en eso. En otro fragmento del posteo, se dirigió directamente a Vicuña, dejando en claro que entre ellos no hay más que una relación de respeto profesional. “Benja, querido amigo... ánimo. Y espero no tener que aclarar este tipo de cosas nuevamente... lamentable, por aquí solo amistad y colega”, aclaró Mayte, intentando cerrar cualquier tipo de especulación sobre un posible vínculo romántico.

Quién es Mayte Rodríguez

La actriz, hija de la legendaria Carolina Arregui y el director Óscar Rodríguez, es una figura conocida en la televisión y el cine de su país. Con una carrera consolidada, también ha incursionado en campañas publicitarias y proyectos internacionales. En los últimos años, además, se convirtió en madre y emprendedora, consolidando una imagen de perfil bajo alejada del escándalo mediático.

Sin embargo, esta vez se vio obligada a responder. “Una trabajando y me llegan mensajes que realmente desconciertan”, expresó en una historia de Instagram acompañada de un boomerang. Su reacción fue medida, pero no dejó dudas de su incomodidad ante la difusión de rumores que, según ella, no tienen asidero.

Hasta el momento, ni Benjamín Vicuña ni la China Suárez se refirieron públicamente al supuesto vínculo entre él y Rodríguez, pero el tema sigue alimentando debates en redes sociales. Mientras tanto, el conflicto entre los actores continúa escalando, con acusaciones cruzadas que ya involucran temas sensibles como la crianza de sus hijos y la exposición mediática de su vida privada.