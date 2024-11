Los estremecedores videos de Matías Garfunkel agrediendo a Victoria Vanucci

El escándalo se desató cuando Matías Garfunkel escribió algunos tuits en los que aseguraba que Victoria Vanucci maltrataba a su sus hijos: “Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levantaré la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”.

“A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira. Ella es una gran mentira. Todo su ser lo es. Ella es de la teoría, miente, miente que algo quedará”, lanzó el empresario. Sin embargo, esto desató la furia de la actriz que eligió responder con contundentes pruebas.

Embed - CHEF VICK! en Instagram: "Lamentablemente el padre de mis hijos quisó hacer esto público! Su psiquiatra Alexandra y compañía pidieron que este en un instituto psiquiátrico, por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos que fue el detective del año pasado (cuando me mandó a la cárcel por pegarme) el cual ratificó que mis hijos al haber estado con su padre mientras yo trabajaba manipuló de manera maliciosa hacia mi contra. Siempre trate de que la verdad no salga a la luz por vergüenza, y porque me siento culpable de haberle dado el poder del homeschooling de mis hijos.. yo trabajo y el se queda en mi casa cómodo! El arreglo era claro, yo jamás hablaría mal de ti frente a mis hijos y tú igual,.. pero su enfermedad que son las siguientes: bipolaridad extrema más borderline personality mas osbesive compolsive behavior hacen que no solo mis hijos sufran sino que ojalá sepa la prensa entender que cada palabra que salga de su boca viene de una persona que está enferma. Entiendo que soy famosa y lamentablemente el eligió un camino horrible pero pido respeto a la situación ya que de por si es más que doloroso para todos los involucrados. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que hice todo de mi para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano' me duele el corazón "

Los durísimos videos que publicó Victoria Vanucci

Para contrarrestar con sus acusaciones, Victoria Vanucci hizo alusión a que Matías Garfunkel es un paciente psiquiátrico que en reiteradas ocasiones la agredió: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice puta frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos”.

Embed - CHEF VICK! en Instagram: "Me tiro, me empujó, me pegó, me dice 'puta' frente a mis hijos' me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos' Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años.. Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrás los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente trate.. Jamás me senti (perdón la vulgaridad) como una estúpida. De que sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar.. Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental. Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!" View this post on Instagram A post shared by CHEF VICK! (@chefvickvannucci)

Mientras publicaba más imágenes, se lamentaba por este accionar, ya que asegura que siempre intentó ayudarlo: “Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años. Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté. Jamás me sentí (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de qué sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar”.

Embed - CHEF VICK! en Instagram: "Este es Matías hablando telefónicamente con mis dos hijos para decirle que se va a suicidar.. cosa que hace que mis hijos me culpen.. sin contar el sufrimiento de ellos!! Siempre fui de la teoría que jamás se pelean los adultos frente a niños ni trasladar nuestras cosas a ellos.. Evidentemente la enfermedad puede más y el dolor de madre que siento no lo puedo explicar. Con los niños no se juega ... No se jode, no se manipula de esta manera. Sigo sintiéndome la mujer más estúpida de la tierra, con mi cadera hecha percha y mi mejilla hinchada . Callandome la boca todo este tiempo para recibir esto! Deseo que otras mujeres no cometan el mismo error. Aprendan de mi gran estupidez!" View this post on Instagram A post shared by CHEF VICK! (@chefvickvannucci)

Fue así como Victoria Vanucci se armó de valor para revelar el maltrato que sufrió a manos de Matías Garfunkel: “Quiero que sepan que va a denigrarme, insultarme públicamente, mentir, mancharme y joderme con lo único que me importa… mis hijos! Para los que me preguntan, la policía estuvo aquí apenas él se fue, no solo eso, sino que cuando vino la ambulancia para trasladarlo, se fue para que no lo agarren. Pido por favor que la palabra de una persona la cual está en estado crítico no se tome en serio. Es capaz de decir cualquier barbaridad por el solo hecho de lastimarme más. Todos sus tweets van a ser dirigidos a mi para causar caos”.

Embed - CHEF VICK! en Instagram: "Prendió fuego la cocina solo para que yo salga de mi habitación así me sigue pegando, insultando y todo frente a los más preciado que tengo..mis hijos! Cada palabra que diga o escriba reitero viene de una persona que está enferma en estado crítico, tanto la policía como los investigadores lo están buscando con la patente en este momento para llevarlo al instituto psiquiátrico el cual el se niega a atender el teléfono del sheriff como de la ayuda terapéutica, sepan también que en su enfermedad va tratar de manchar, mentir , herir a personas que nada tienen que ver. Sepan también que en este estado mental que está es muy peligroso. No puede manejar ya que pone en peligro vidas ajenas." View this post on Instagram A post shared by CHEF VICK! (@chefvickvannucci)

De este modo, aclaró cuáles son sus pasos a seguir: “Mañana pediré a su equipo psiquiátrico la carta la cual piden internación y acompañamiento constante. Jamás imaginé publicar las marcas en mi cuerpo, pero si es necesario lo hago! Jamás pensé que iba a llegar a esto”.

Embed - CHEF VICK! en Instagram: "Las promesas se rompen cuando se golpea, se manipula, se abusa. Muchos años callada.. muchos años de no decir tus golpes, embarazada de Nápoleon en argentina.. me pegabas porque te quitaron la medicación, están los médicos de testigos más la custodia que te quitaba de encima. La peor de todas es pegar por no querer tener sexo y que sea tu objeto preferido, una colección más de tus obras de arte.. De Cenicienta a pesadilla! De celebrity a lavar platos mientras vos tranquilo en la casa! Que estúpida soy! Que ingenua soy! Pensé que mis hijos iban a ver mis acciones el día de mañana para sentir orgullo de mi.. Cuan estúpida fui." View this post on Instagram A post shared by CHEF VICK! (@chefvickvannucci)

