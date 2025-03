La furia de Mónica Farro: con qué Angelita se la agarró feo

Todo sucedió durante el show del último miércoles, cuando Ángel de Brito sentenció en pleno vivo ante sus compañeros y compañeras: “Farro no quiere venir a LAM hoy porque está Capristo… como no vas a venir querida”.

Tras los dichos del presentador del show, la uruguaya fue quien tomó la palabra y comenzó a explicar la situación: “El otro día habló un poco bastante guarango de mí”. Allí le retrucaron que ella había hablado primero, a lo que respondió: “No, yo dije que cuando no hay buena onda yo me mantengo al margen”.

Ante la insistencia de De Brito dijo: “Es que no hay problema”. Yanina Latorre volvió a recordarle lo de la nota donde había referenciado a Capristo y nuevamente respondió: “Ella dijo que yo le dije a su media naranja porque no me saludaba… por Gustavo Conti. Es mentira, jamás le pregunté porque Ximena no me saludaba porque las dos veces que nos cruzamos siempre nos saludamos”.

Sin embargo, reveló que habló con Conti en su momento: “Yo le pregunté a Conti porque Ximena está mala onda con las mujeres. Pero él siempre me recuerda que cuando trabajamos con Gerardo nos cruzábamos”.

“Pero ella dijo que yo tengo relaciones porque soy chupa orto. Lo dijo en el programa de Yanina. Y que yo no estoy en Argentina porque soy Playboy, dijo. Entonces se quiso separar mucho, como que tenemos un trabajo y una trayectoria muy diferente”, arremetió Farro.

“¿Pero que hacemos de diferente?”, se preguntó Farró. “¿Ella es monja, policía, secretaria, esteticista? Es feo hablar mal de alguien y desprestigiarla como hizo conmigo de la nada”, completó la vedette.

Siguiendo la conversación, le preguntaron quien era mejor vedette, si ella o Ximena, a lo que respondió: “Nunca la vi en su parte artística. Pero ella dice que yo soy un desastre bailando, que está bien, porque es como opinión personal”.

“A mi no me gusta ella como persona ni como ser humano, y es una opinión personal”, disparó, a lo que le repreguntaron si la odia, y ahí expresó: “no, no la odio. Yo creo que tiene un problema de inferioridad”.