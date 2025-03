Marixa Balli aniquiló a Ximena Capristo y la tildó de mentirosa

El comentario no tardó en llegar a oídos de Capristo, quien, en diálogo con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, expresó su desconcierto por el rencor de Balli. “No tengo idea por qué me odia tanto. Yo creo que es porque le dije que patinaba horrible”, sostuvo, haciendo referencia a su experiencia compartida en Patinando por un Sueño.

Los motivos detrás de la enemistad entre Marixa Balli y Ximena Capristo

Lo cierto es que la rivalidad entre ambas parece tener múltiples causas. Ximena recordó que su esposo, Gustavo Conti, trabajó con Marixa y deslizó la posibilidad de que haya habido un conflicto por celos: “Quizás le gustó en algún momento y no lo sabemos”, sugirió con ironía.

Pero la historia no termina ahí. Capristo también mencionó que Marixa pudo haberse molestado porque ella se convirtió en “angelita” de LAM en su momento, insinuando que ese podría ser otro motivo del resentimiento. Sin embargo, Yanina Latorre desestimó esa teoría y argumentó que Marixa “tuvo problemas con todo el mundo” en el medio artístico.

El enfrentamiento en vivo

La tensión entre ambas llegó a su punto máximo cuando Ximena Capristo apareció sorpresivamente en LAM mientras Marixa estaba en el piso. Con Ángel de Brito como mediador, se enfrentaron cara a cara en un intento de aclarar las cosas. “A mí me gustaría saber por qué no me quiere, por qué me odiás, por qué hablás mal de mí... el recibimiento siempre fue feo hacia mi persona”, lanzó Ximena sin filtros.

Marixa Balli, fiel a su estilo, intentó esquivar la confrontación directa, pero terminó revelando algunos motivos de su molestia. Según ella, Capristo habría lanzado un tema musical muy similar al suyo en un verano, lo que consideró una falta de originalidad. Por su parte, Ximena le recordó que durante el programa de patinaje la había criticado duramente, lo que habría sido el inicio de su distanciamiento.