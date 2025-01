Polémica con Gustavo Conti que incomodó a Ximena Capristo con un comentario al aire

Embed - XIMENA CAPRISTO vs. PAMPITA: ¿La modelo SE QUISO LEVANTAR A GUSTAVO CONTI?

Inmediatamente, se contactaron con Gustavo para que explique esa situación y en el medio de toda la polémica realizó un comentario que generó indignación y críticas en las redes sociales: "A mí no me depila nadie, yo no me depilo", le expresó en respuesta a los comentarios de Ximena.

Luego, agregó: "¡Qué estás contando! Esta piba qué tomó, está borracha. Que me depilo para que parezca más grande, no, la tengo bastante grande, no necesito depilarme", expresó el panelista de "La Noche de los ex" (Telefe). El momento se volvió viral y generó rechazo en las diferentes redes sociales.

Aparecieron datos del escandaloso romance que tuvieron Ximena Capristo y Diego Díaz

Estalló el inesperado cruce entre Ximena Capristo y Tomás Dente que desde hace una semana se lanzan acusaciones cruzadas y “carpetazos”. Todo surgió luego de que ella diera a entender que él generaba “finales felices” en un spa en el que supuestamente trabajaba.

Tras desmentir esta versión, videollamada mediante con la dueña del spa, Dente lanzó una catarata de acusaciones contra la panelista de LAM que este martes volvió a ser invitada a ocupar la silla de Yanina Latorre.

Entre otras cosas, Dente acusó a Capristo de arruinar, junto con su madre y su hermana, un departamento que ocuparon durante varios meses en Recoleta, y también de dejar un tendal de deudas de expensas. Pero, además, el conductor reveló un supuesto romance de ella estando casada. “Se olvidó cuando llamó desesperada la producción de Los Profesionales en 2008 porque teníamos la información de que detrás de bambalinas consumaban vínculos con el ex futbolista Diego Díaz. No sé si en ese momento estaba casada, pero llamaba desesperada, ofendida con la producción”, aseguró Dente.

En LAM, Ángel de Brito le dio lugar a Capristo para que desmienta o confirme estas versiones y ella aseguró que no había manera de que su hermana rompa un departamento con un año de edad porque todo transcurrió en 1990. “¿Y te empomaste a Diego Díaz?”, quiso saber De Brito. “No, chicos, eso fue algo que contó Cinthia Fernández”, dijo Ximena. “No sé, porque estábamos juntas en la obra. Ya nos hemos peleado, hemos discutido. Tengo la mejor. La verdad que no tengo ningún problema. Cada uno puede decir lo que tiene ganas”, cerró la actriz.