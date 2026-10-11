"Poco cuidado": Fio Giménez volvió a liquidar a Cachete Sierra

La bailarina apuntó contra su expareja y habló de los rumores de romance entre el actor y Mar Cosca, quien supo ser su amiga.

Fio Giménez habló sobre su separación de Agustín “Cachete” Sierra y recordó los episodios que más la lastimaron durante la relación. En una entrevista con el streaming No Tan Pronto, la bailarina repasó las dificultades de la convivencia, las diferencias que terminaron alejándolos y el proceso personal que atravesó después de la ruptura. También se refirió a las fotografías del actor junto a la influencer Mar Cosca , que aparecieron apenas 20 días después de que terminaran el noviazgo.

“A mí me dolió mucho. Quizás cuando recién nos habíamos separado con Agus, a 20 días, él se va al mundial y suben fotos recontrabrazados... No es que no me cerró, me dolió. Me dolió el poco cuidado de Agus hacia mí ”, expresó. Aquellas imágenes no fueron solamente una situación incómoda por la exposición pública, sino que, según afirmó, reflejaron una falta de consideración en un momento en el que todavía atravesaba el duelo por la separación.

La bailarina también recordó situaciones que le generaban malestar cuando todavía estaban juntos. Mientras Sierra participaba de MasterChef, según contó, algunos comentarios sobre su apariencia y su actitud de galán le provocaban inseguridad. “Él estaba en MasterChef y le decían que se vino en musculosa, y yo decía: ‘¿Por qué si vos tenés a tu mujer en tu casa?’ ”, relató. En ese sentido, reconoció que le hubiera gustado que el actor marcara públicamente que estaba en pareja y evitara alimentar ese tipo de situaciones.

Al repasar la dinámica de la relación, la modelo admitió que atravesaron varias separaciones y reconciliaciones antes de decidir terminar definitivamente. “Con Agus, si bien creo y considero que es una gran persona, el último tiempo fuimos y volvimos tres veces. Fue una dinámica tóxica, como un vínculo medio karmático... No parábamos de pelear cuando estábamos juntos. Él tampoco puede estar conmigo; como pareja no funcionamos, está más que claro”, sostuvo.

Los motivos por los que terminó el vínculo con Cachete Sierra

Otro de los puntos determinantes fue la diferencia entre los proyectos de vida. Mientras el intérprete quería casarse y tener hijos, ella comprendió que no deseaba avanzar hacia la maternidad dentro de esa relación. “Cuando estuve en pareja, mi pareja quería casarse y tener hijos. Fui yo la que no quise tener hijos, fui yo la que no quise seguir. Cuando me encontré diciendo: ‘Che, no, no quiero ser mamá con él, ¿para qué vas a seguir? Ya está’”, explicó.

Pese a las heridas, la artista aseguró que no guarda rencor y que rescata aprendizajes de la experiencia. “Creo que fue el gran maestro de mi vida, pero no el hombre de mi vida”, resumió. También reflexionó sobre la importancia de priorizarse: “Él nunca se manejó mal conmigo, no le tengo rencor y siempre le voy a desear lo mejor... Pero después de ese vínculo me di cuenta de que en realidad era yo la que me tenía que priorizar y no pedirle a un otro que me priorice”.

Actualmente, ambos mantienen contacto cero y ni siquiera se saludaron para sus respectivos cumpleaños. Además, Giménez contó que está enfocada en su terapia y que decidió mantenerse en celibato para dedicar su energía a sí misma y evitar repetir dinámicas que considera dañinas.