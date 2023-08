¿Qué fue de la vida de las paquitas de Xuxa? Así están hoy

Con el correr de los programas y el gran éxito que tuvo en la pantalla de Telefe, la mayoría de los países latinoamericanos contaron con una representante en el staff. Muchas de ellas utilizaron esa exposición como un gran trampolín a la fama; otras, por cuenta propia, decidieron buscar el anonimato y alejarse del medio artístico. Aunque cada tanto, unas y otras vuelven a estar en el centro de la escena.

Esto ocurrió los últimos días, a raíz de la publicación de Xuxa, el documental, que indaga en la vida de la Reina de los Bajitos. El día del anuncio, ella se reunió con algunas de sus históricas bailarinas, quienes posaron sonrientes frente a las cámaras, en un instantáneo viaje en el tiempo.

Aquí, el antes y el después de las Paquitas de Xuxa

Julieta Cardinali

Julieta Cardinali.jpg

Si se trata de encontrar figuras que lograron encontrar en Xuxa la llave de la puerta hacia el estrellato, Julieta Cardinali es otra de ellas. Ingresó en 1991 y estuvo en el programa hasta el ’93 como una de las dos argentinas de la selección de Xuxa. Tenía 13 años cuando fue oficializada como parte del staff permanente.

“Cuando era chiquita quería ser bailarina. Estudiaba danza clásica y era, como todos los de esa edad, espectadora del programa de Xuxa. Cuando me enteré del concurso me anoté, estuve 6 meses de prueba hasta que en un programa me confirmaron. Fueron dos años en los que fui súper feliz”, recordó tiempo atrás.

Julieta Cardinali siguió durante toda su vida ligada a la televisión y el arte. Tras su paso por El Show de Xuxa, siguió Jugate con todo, ciclo similar a Jugate conmigo, también de Cris Morena, Montaña rusa y el salto se dio en Verano del 98. Con más de 50 trabajos entre televisión, cine y teatro, en el último tiempo se la vio en Sueño bendito, la serie sobre la vida de Diego Maradona, donde interpreta a Claudia Villafañe en su adultez.

En cuando a lo personal, suele ser muy reservada. Estuvo en pareja con Andrés Calamaro. Se conocieron en el 2005, en 2007 tuvieron a Charo.

Karina Rivero

Karina Rivero.jpg

Fue parte del mismo casting que Cardinali, incluso ingresaron juntas el mismo día. En aquel entonces, tenía 12 años y venía con experiencia en diferentes ciclos televisivos. Primero estuvo en La isla de los Wittys, pero cuando se cumplió el año, sus padres no quisieron renovar el contrato por la cantidad de horas que trabajaba. Luego se sumó a Cristina y sus amigos, por ATC, hasta que un día, su papá vio un anuncio en el programa de Xuxa que le cambió la vida. “Kari, están pidiendo chicas para el programa de la brasileña ¿Por qué no te anotás?”, le propuso. Dos meses después le llegó una carta que le decía que había quedado preseleccionada.

Ya como una más del certamen, vino la emoción: “Recuerdo que después del programa, cuando llegué al barrio, todos me abrazaban. En el colegio también. Mi vida había cambiado por completo. No podía salir a la calle, todos me corrían para pedirme autógrafos. Fue muy fuerte, pero me ayudó la crianza de mis padres”, recordó hace unos años, contando cómo había logrado esquivar los laberintos oscuros de la fama.

Madre de dos hijos, Bianca de 23 y Luciano de 18, resaltó el motivo por el cual eligió otro camino: “Me retiré porque es un medio muy contaminado. A medida que pasa el tiempo dejan de ver tu talento y se fijan en tu cara, en tu cuerpo… yo no soy de esas”.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro..jpg

La uruguaya es una de las más reconocidas del grupo de jóvenes que en su momento acompañó a la animadora y alcanzó trascendencia mundial gracias a su destacado trabajo.

Corría el año 1993 cuando con apenas 15 años se presentó en el concurso. Venía de hacer comerciales en su país, y un año más tarde, con la plata de la venta del Fiat Vivace que le dieron por ser la ganadora, se instaló definitivamente en Argentina. Se desarrolló como actriz y cantante, y también formó una familia. En 2001 conoció a Ricardo Mollo, un año más tarde se casaron en secreto y fruto de esta relación en 2012, tuvieron a Merlín Atahualpa.

En 2016, Telefé celebró sus 25 años y la fiesta fue escenario del reencuentro entre Natalia Oreiro y Xuxa, quien acudió al Luna Park de Buenos Aires donde se desarrolló la celebración. “Super paquita Natalia Oreiro linda como siempre”, comentó la brasileña al compartir una selfie con la uruguaya.

Leticia Spiller

Paquitas Xuxa.Leticia Spiller.jpg

Se unió al espectáculo en 1989, cuando tenía apenas 16 años (actualmente cuenta con 50). Como muchas otras jóvenes que aspiraban a ser parte del show, tuvo que someterse a un exhaustivo y meticuloso proceso de selección para finalmente obtener el ansiado puesto. Desde sus inicios, siempre mostró una profunda inclinación hacia el arte, y en particular, un espíritu fuertemente vinculado al mundo de la actuación. En 1993, cuando ya contaba con 20 años, se alejó del show para explorar y desarrollar su faceta como actriz, profesión que sigue desempeñando con pasión hasta el día de hoy. Paralelamente, cultivó su talento como poeta e incursionó en el ámbito de la producción.

Catia Paganote

Paquita Xuxa. Catia Paganote.jpg

Cuando apenas contaba con 10 años se presentó en el estudio en calidad de espectadora. Al observarla, los productores y responsables del show quedaron maravillados con su desbordante entusiasmo y su innata habilidad para moverse al ritmo de la música. Ante tal descubrimiento, no dudaron en acercarse a sus padres para proponerles que la pequeña participara en el casting.

Una vez fuera de su vida de paquita, no abandonó su pasión por el mundo del espectáculo y las artes. Se convirtió en cantante y, durante un extenso período, viajó por cada rincón de Brasil junto a una banda musical con la que interpretaba éxitos de la década de los ‘80. Sin embargo, a partir de 2013, decidió explorar nuevos horizontes y se adentró en el ámbito político. Se postuló para el cargo de diputada estadual en Rio de Janeiro representando al PTB.