Allegra, la hija de Nicole Neumann y Poroto Cubero, rompió el silencio sobre su polémico cumpleaños de 15

"Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas", escribió Allegra en una historia que rápidamente se viralizó.

En las últimas semanas, la exposición mediática en torno a este evento familiar creció de forma considerable. Primero fue Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, quien confirmó que no asistiría a la fiesta organizada por el exfutbolista. “Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad”, había declarado. Luego, Nicole Neumann dio a conocer que será ella quien acompañe a su hija en un viaje por sus 15, y que incluso la está ayudando a diseñar el vestido.

Pese a que desde el entorno familiar se intentó mantener la armonía en medio de los diferentes festejos, la adolescente se convirtió en blanco de comentarios injustos. “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”, explicó Allegra, visiblemente dolida.

“Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”, agregó. Su mensaje fue contundente y maduro para su edad, pero también dejó en evidencia una situación preocupante: la exposición de los hijos de famosos ante la opinión pública y la facilidad con la que pueden ser alcanzados por la crueldad de las redes sociales.

"Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia", concluyó Allegra Cubero.