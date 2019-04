Fede Bal, el robanovias

“Yo quiero salsa o reguetón. Quiero ver cómo bailo con vos, quiero ver qué nos pasa, qué nos pasa cuando bailamos, si puedo hacer un truco”, lanzó Fede, dejando con la boca abierta a los panelistas, quienes tildaron de “muy fuertes” sus dichos. “Qué mente podrida que tienen”, atinó a responder la bailarina.

Cuando las risas reinaban en el ambiente, Cinthia emitió un “desubicado” comentario. “No está muy lejos, ya se llevó a una primera dama en algún momento, ¿por qué no ir por la otra? A los hechos me remito”, declaró, recordando el noviazgo entre Federico Hoppe -productor de Showmatch- y Laurita -ex del campeón del “Bailando”-, lo que terminó transformando por completo la cara de Bal.

“No sé cuál es la pregunta”, dijo un tanto disgustado el actor, a lo que el conductor del programa, Ángel de Brito, agregó: “Es una maldad”. “Si es una maldad, sigamos”, respondió Bal, y Cinthia no dudó en salir al cruce: “Perdón. Disculpame. Parece que no se puede hacer humor con Fede Bal. Pero es una realidad”, señaló la panelista.

Maldad pura: La panelista se excusó asegurando que estaba haciendo un chiste.

Un tema al que no le van a escapar

Pese a que a Fede Bal no le gustó para nada el comentario de Cinthia Fernández, Ángel de Brito le dejó claro que mientras él y Lourdes Sánchez sean parte del certamen, ese rumor va a rondar siempre.

Por su parte, la bailarina y pareja de uno de los productores del programa de Marcelo Tinelli no pudo evitar mostrarse incómoda con los dichos, aunque con el correr de la entrevista les restó importancia.