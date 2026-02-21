CARLOS ALBERTO CHIAPPORI
A ocho días de tu partida encontramos en nuestro dolor la capacidad de honrar tu memoria, tus enseñanzas, tus atesoradas historias y deseamos con profundo amor que tu descanso sea de luz y paz guiado por el reencuentro con Fabi. Gracias por todo abuelo Cali, compañero Carlos, Papá. Te amamos y llevaremos siempre en nuestros corazones.
Gracias por todo abuelo Cali, por acompañarme siempre y estar presente en cada paso. Agus. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en este dolor. Tu nieta Agus, compañera Estela Maris e hija Marisa.