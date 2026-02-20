CONSOLI PERLA LINA

En horas de la madrugada, a los 96 años de edad, fallece Perla Lina Consoli, pionera de la ciudad de Centenario. Última sobreviviente de la comitiva que en abril de 1955 viajó a Buenos Aires para solicitar al entonces presidente Juan Domingo Perón la provincialización de Neuquén, integró dicha delegación en representación de la localidad de Centenario. Fue además fundadora del Movimiento Popular Neuquino y la primera mujer electora de la provincia en 1962.

La despiden con profundo pesar sus sobrinos Ricardo, Vicente, Gustavo, Javier, Damián y Nicolás, sus sobrinos nietos y demás familiares, quienes honran su memoria y legado