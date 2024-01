El drama de Malú, el perro San Bernardo que fue abandonado en Neuquén

El animal quedó en situación de calle después de que dos familias no hayan querido seguir cuidándolo. Buscan poder llevarlo a Bariloche y para ello piden ayuda.

Proteccionistas de Neuquén encontraron a un perro San Bernardo deambulando por las calles del Oeste la ciudad. Aunque le consiguieron una casa de tránsito, necesitan comprarle alimento porque se encuentra muy bajo de peso. Además, piden ayuda para poder hacerlo ver por un veterinario, ya que el animal no está adaptado al clima del Alto Valle.

Malú, el San Bernardo abandonado, llegó a la capital provincial hace seis años cuando una familia lo compró en Bariloche. "Esta gente se tuvo que mudar y en el lugar al que se iban no los aceptaban al perro, entonces ellos le 'consiguieron' un nuevo hogar", contó a LMNeuquén Patricia, una de las proteccionistas a su cargo.

Sin embargo, la persona a la que se lo dieron es una adulta mayor que "no podía controlarlo ni alimentarlo", de manera que optó por abrirle la puerta y sacarlo a la calle. Desde ese momento, Malú comenzó a vagar por las calles de Gran Neuquén Sur en busca de agua y algo de comida.

"Los vecinos empezaron a darle agua y comentaron a través de las redes sociales la situación del perro. Se sorprendieron mucho, no todos los días te encontrás un animal como ese en la calle, menos acá, en el Alto Valle, donde el clima no es bueno para ellos porque son razas de clima más bien fresco", explicó.

ayuda perro San Bernardo.jpg

De esta forma, la noticia llegó a los proteccionistas, quienes se acercaron en busca de una solución. "Estaba muy flaco y con sed, así que empezamos a ver como ayudarlo. Es de una crueldad muy grande traer a un animal así a un clima como el nuestro. Para él es una tortura, el calor lo sufre peor que nuestros animalitos adaptados a este clima", indicó a LMN.

Pese a sentir la necesidad de ayudarlo, no conseguían la forma para hacerlo, ya que no encontraban un espacio adecuado para llevarlo. "Una vecina nos dijo que podía darle tránsito, pero no podía tenerlo adentro porque tiene otros animales y lo peleaban", contó.

A pesar de esto, lo llevó a su casa para poder sacarlo de la calle. "Está sufriendo mucho con el calor, por más que lo moja, que lo trata con cariño, Malú está pasándola muy mal y aunque tiene una gran voluntad no está siendo bien alimentado porque no se le ha podido comprar alimento balanceado y ella le está cocinando", informó.

Es por ello que iniciaron una campaña solidaria para poder juntar dinero y llevarlo a un control veterinario para ver las consecuencias que ha tenido en su salud, ser abandonado en la calle en un clima para el que su raza no está preparada. "Tenemos que comprarle alimento también, la señora le cocina con su propia comida", señaló.

Para los interesados en realizar donaciones pueden hacerlo a través del alias: S.o.s.patitas.mp o al CVU: 0000003100059550924860.

WhatsApp Image 2024-01-24 at 19.36.43.jpeg

Una posible familia adoptante

Aunque el primer inconveniente era poder sacar a Malú de la calle, inmediatamente se pusieron manos a la obra para conseguirle una casa en una localidad ubicada geográficamente en un lugar apto para él. "Nos contactamos con una protectora de Bariloche y ellos consiguieron una familia que lo quiere recibir", aseguró.

Lo que conlleva otra dificultad porque, aunque lo quieren adoptar, no tienen movilidad propia para viajar a Neuquén. "Necesitamos dinero para poder llevarlo hasta Bariloche, donde él va a estar bien y hasta su expectativa de vida va a incrementarse, nuestra colecta solidaria también es para eso", dijo.

La mejor opción para salvarle la vida a Malú es poder concretar su viaje a Bariloche, ya que en Neuquén se encuentra sufriendo y las altas temperaturas le han afectado. Las proteccionistas temen que si continúa estando expuesto a la ola de calor, su salud puede resentirse y tener consecuencias a largo tiempo.