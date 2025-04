En la escuela donde agredieron a las directoras por ahora no volverán a clases

CPE - Consejo Provincial de Educacion (16).jpg

"El día lunes 28 de abril no se dictarán clases, en ninguno de los niveles que funcionan en el edificio. Se informará de manera oficial las actividades que se irán desarrollando a partir del día martes 29", informaron en un comunicado de prensa del CPE.

En el mismo comunicado, las autoridades del Consejo reiteraron el repudio a los hechos de violencia ocurridos en la institución y se solidarizaron con el equipo directivo, docentes y no docentes afectados.

Además, señalaron que a partir de la fecha las comunicaciones de todos los niveles que funcionan en el edificio del IFD N°12 se realizarán únicamente por vía oficial.

Reclamo de seguridad

Por su parte, desde ATEN capital exigieron medidas concretas para "asegurar un regreso cuidado y condiciones de seguridad y protección para las compañeras y compañeros".

aten El jueves pasado ATEN realizó un paro en repudio del ataque en el IFD 12. Sebastián Fariña Petersen

"Si bien estuvieron presentes funcionarios de segunda línea, la ministra Soledad Martínez no sólo no estuvo en la reunión, si no que no respondió los llamados de la prensa, luego de los infortunados dichos acerca de que las acciones gremiales del jueves y la suspensión de clases obedecían a una interna sindical, minimizando la grave problemática que estalla en las escuelas", aseveraron a LMNeuquén.

Desde la dirigencia de la seccional capital de ATEN aseguraron que "estos funcionarios y el equipo Interdisciplinario llegaron a la institución sin un plan ni protocolo de abordaje y, en el caso de la Ddrectora de Nivel Superior, disculpándose por intentar que se retomen las actividades como si nada hubiera ocurrido".

"Desde ATEN acompañamos al personal del establecimiento a elaborar la lista de condiciones que el CPE debe garantizar para retomar las clases. Ante la ausencia del equipo directivo (con licencia por ART), se exigió el inmediato reemplazo hasta su regreso, para coordinar el trabajo hacia el interior de la institución con el equipo interdisciplinario del EAOPIE, que trabajará los primeros días de la próxima semana con la comunidad educativa, con suspensión de clases", detallaron.

El próximo martes habría otra reunión para avanzar en el regreso a clases de todos los estudiantes. "Exigimos la presencia de funcionarios del CPE, del ministerio de Educación, del ministerio de Seguridad, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el equipo 102. Exigimos que el CPE ponga en pie todos los mecanismos necesarios para que las escuelas sean espacios seguros de enseñanza y aprendizaje", concluyeron.