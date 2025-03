En vivo, Rolando Figueroa en la Legislatura: ratificó su rumbo, con dardos a la gestión anterior y anuncios de planes de viviendas y obras viales

Live Blog Post

Figueroa ratificó un rumbo irrenunciable

"Vengo hoy aquí a ratificar un rumbo que es irrenunciable: el de hacer una provincia de verdad más justa. No se puede redistribuir lo que no se tiene y por eso tuvimos que ordenar y lo vamos a seguir haciendo, no como un fin en sí mismo sino para devolver a los neuquinos lo que les pertenece", puntualizó el gobernador en el cierre de su discurso.

Además, hizo un nuevo llamado para defender la neuquinidad. "No vamos a hacer diferencias de ningún tipo, estamos en una provincia que abre los brazos a todas las ideas, a todas las propuestas que beneficien a Neuquén, respondiendo al enorme desafío generacional que tenemos frente a nosotros de aprovechar quizá la última gran oportunidad que tenemos para lograr el crecimiento y desarrollo que nuestra provincia se merece", enfatizó sobre el cierre, dejando inaugurado el período de sesiones ordinarias.