Plaza Huincul celebró su aniversario con anuncios de Rolando Figueroa

Junto al intendente @ClauLarraza, compartimos el acto central por el 59° aniversario de la ciudad de Plaza Huincul, donde realizamos importantes anuncios para toda la comunidad, poniendo especial énfasis en la construcción de… pic.twitter.com/55ZU0T0N1y — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 26, 2025

Durante el acto se suscribieron varios convenios. Entre ellos, el financiamiento conjunto de 116 viviendas, el centro integral de atención oncológica en el hospital zonal y los talleres de la EPET 10. Y varios destinados a la formación a escala regional, tal es el caso de la creación de la primera Escuela Municipal de Gas y Petróleo en la provincia, el dictado de cursos con salida laboral en el ámbito gastronómico y turístico y la llegada de dos nuevas carreras: licenciatura en Nutrición (Universidad de Flores) y tecnicatura en Yacimientos No Convencionales (Universidad Nacional del Comahue).

Críticas a Nación

El gobernador explicó que ante un gobierno nacional que decidió dejar de ocuparse de diversos sectores que contribuyen al desarrollo local -como la obra pública, la educación y la salud- es necesario reivindicar el rol del Estado y no quedarse en la queja sino actuar. "Porque más allá de las decisiones que toma un gobierno nacional, los neuquinos hemos dicho de qué manera vamos a salir adelante. Porque no nos podemos quedar en la queja, no podemos quedarnos en pelearnos unos con otros, no podemos dividir las sociedades, sino que tenemos que sumarnos todos para poderles brindar las soluciones que necesita la comunidad".

Recordó que para garantizar la presencia del Estado provincial en sectores prioritarios como Educación, Salud y Seguridad hubo que implementar un proceso de ordenamiento y redistribución desde el primer día de gestión.

Obras

Mencionó el trabajo conjunto que lleva adelante la Provincia con Plaza Huincul y Cutral Co al referirse a obras importantes para estas ciudades hermanas como es caso de las cloacas en la comarca, donde la provincia y los gobiernos locales aportaron recursos: "10 millones de dólares invertidos para que la comarca pueda tener el tratamiento de sus efluentes. No es un tema menor. Y seguramente faltan muchas otras obras que debemos hacer", reconoció. Sin embargo, enumeró varias obras que están en marcha; entre ellas, el SAF de la EPET 10, el nuevo edificio de la escuela primaria 22 -la más antigua de la ciudad con 128 años- y el asfalto de calles en el barrio Central.

También detalló las obras que están proyectadas como el nuevo Centro de Atención Integral Oncológica, los talleres de la EPET 10 y un plan de viviendas. "Son todas obras que el Estado tiene que estar presente", recalcó. Adelantó que consiguieron el financiamiento necesario de los proyectos ejecutivos de varios parques industriales, incluido el de Plaza Huincul y aseguró que "ya hay interesados en realizar grandes inversiones".

Dedicó parte de su discurso al tema de la seguridad al explicar que la provincia adhirió a la ley nacional para que el microtráfico sea abordado por la Justicia neuquina. "Eso posibilitó que la policía pueda actuar de otra manera. Y está actuando otra manera. Por eso quiero felicitar a la policía del Neuquén de qué manera está combatiendo a quienes nos hacen daño como sociedad, (ya que) el microtráfico les hace daño a nuestros jóvenes y no lo vamos a permitir."

Por último, el gobernador felicitó al intendente por el aniversario al opinar que "el cambio -en la localidad- se palpa, se ve, se siente".

Soluciones habitacionales

Por su parte el intendente Larraza destacó la suma de esfuerzos para dar respuesta a la demanda de soluciones habitacionales en la localidad, al hablar sobre las 116 nuevas viviendas a financiar junto a la provincia. También remarcó la importancia que tiene para la comunidad la inserción laboral. "La educación no tiene que ser impedimento para acceder a un trabajo", dijo al hablar sobre las 11 universidades que dictan 43 carreras de pre grado, grado y diplomatura en la comarca, contribuyendo al arraigo de más de 2.400 estudiantes. En ese sentido ponderó las becas Gregorio Álvarez y la infraestructura educativa.

Agradeció especialmente el anuncio del Centro Integral de Atención Oncológica en el hospital de complejidad VI. "Nos llena de emoción -afirmó- porque es una obra, un servicio muy solicitado y que dará solución a los pacientes y sus familias, que padecen los costos y desgastes fisicos y emocionales de llevar adelante un tratamiento en otras localidades". Recordó que, de hecho, era uno de los compromisos iniciales de la gestión.

"Siento que estamos haciendo lo que prometimos", opinó el intendente al enumerar las obras realizadas en estos dos años. Como la demanda habitacional era un problema que llevaba generaciones sin abordarse, repasó acciones realizadas para comenzar a dar respuesta a los vecinos. Entre ellas, más de 150 soluciones habitacionales ya concretadas y el anuncio de 116 nuevas viviendas. "Hace muchísimos años que no se construye un plan de viviendas en Huincul", afirmó al agradecer al gobernador por esta obra.

Participaron del acto los ministros de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres Julieta Corroza, de Economía, Producción e Industria Guillermo Koenig, de Salud Martín Regueiro, de Educación Soledad Martínez y de Gobierno Jorge Tobares. También asistieron la diputada nacional Tanya Bertoldi, el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco, el delegado regional de la Comarca Rubén "Ojito" García, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, entre otros.