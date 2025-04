Gasto escandaloso en Villa La Angostura: denuncian $52 millones para asesores y secretarios de concejales

Concejo-Deliberante VLA.jpg El Concejo Deliberante de Villa La Angostura.

En su carta, también dirigida al intendente Javier Murer, solicitaron el veto de esta norma y la calificaron el acto como “polémico, inoportuno e incomprensible gasto político”.

Villa La Angostura: gasto y aumento de tasas

En la careta de lectores dijeron que “estamos a mediados de abril y no se encuentra aprobado el Presupuesto 2025”. Además, deslizaron que tampoco el Código Tarifario, aunque ya se proyecta un aumento del 60% en tasas y servicios.

Los vecinos remarcaron que la ordenanza contradice artículos importantes de la Carta Orgánica local, como el 162 inciso 5, que establece que “la Municipalidad no puede efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el Presupuesto en vigencia o por ordenanza que prevea recursos para su cumplimiento.”

También advirtieron que “la Municipalidad de Villa La Angostura no posee ingresos propios ni suficientes para afrontar gastos”, por lo cual estos límites ya habían sido establecidos en la normativa vigente.

Uno de los puntos más graves, según destacaron, es la falta de transparencia: “Nos enteramos por los medios de esta ordenanza, elaborada y aprobada simplemente levantando la mano, prácticamente sin público”. Cuestionan además que las sesiones del Concejo se realicen por la mañana, lo que impide la participación ciudadana.

El análisis económico del impacto es demoledor: se estiman 52 millones de pesos mensuales solo en sueldos, sin contar el funcionamiento. “Secretarios + asesores de bloques = 24 Millones; Concejales = 21 Millones; Administrativos = 7 Millones”, detallaron en la carta.

En contraste, señalan que el Ejecutivo intenta “equilibrar la recaudación propia para potenciar la autonomía del estado provincial y en pos de mejorar la infraestructura urbana local”, pero que el Concejo “prioriza aumentar salarios y personal en la política.”

La carta prosiguió con una apelación directa al intendente Javier Murer: “Apelamos a su sentido de la responsabilidad (…), esperando que cuide los fondos públicos que no resisten derroche e inoperancia". El debate está abierto y el reclamo ciudadano, más fuerte que nunca.

Qué dice la carta completa

Sr. Director.

I.- En primer lugar es necesario considerar que estamos a mediados de abril y NO se encuentra aprobado el Presupuesto 2025, que es el marco legal y contable para estimar ingresos y gastos de la administración municipal.

Además, no se encuentra aprobado el Código Tarifario 2025, pero sí hemos escuchado a varios concejales dar “explicaciones” y “argumentaciones” respecto a subir alrededor de un 60% (sesenta por ciento) el valor del punto, las tasas municipales y por ende, incrementar el precio de las habilitaciones, permisos, multas, etc etc.

Por un lado, hay disposiciones de la COM que establecen el marco legal y las pautas para establecer los gastos, criterios y condiciones que evidentemente NO se han cumplido al aprobar la citada ordenanza de manera irresponsable, con total falta de criterio y sin tener el más mínimo sentido común.

De esta manera, el cuerpo de concejales – NO por unanimidad, sino con el voto negativo de los concejales Sebastián Raimondo y Eugenia Mesa (lo cual destacamos) – deciden incorporar con un régimen laboral a una cantidad importante de secretarios y asesores, ello con fundamentos efímeros como lo son que ha crecido la población y por ello tienen más caudal de trabajo, que las ordenanzas anteriores serían obsoletas y que deben analizar diversos temas, etc. Todo ello, reitero, sin contar con presupuesto aprobado, sin tener el más mínimo reparo en la generación de un enorme gasto que trasladan directa e irresponsablemente a los contribuyentes.

II.- Por lo tanto, la ordenanza aprobada contradice lo establecido por nuestra Carta Orgánica, especialmente en lo referido a los Arts 158, 159, 160, 162 inc 4 (que indica que el presupuesto no puede presentar déficit) y inc 5 (La Municipalidad no puede efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el Presupuesto en vigencia o por ordenanza que prevea recursos para su cumplimiento.), respectivamente.

Asimismo, es necesario destacar – lo que el Intendente ya sabe y lo que consta a cualquier vecino- que en aquel momento (nos referimos al sancionarse nuestra Carta Orgánica) – y tal como ahora- la MVLA no posee ingresos propios ni suficientes para afrontar gastos; por lo tanto, dispusimos – con un criterio de lógica y administración seria y responsable – tanto estos artículos como así también el Art. Nro 222, que dispone respecto a la limitación del personal municipal.

III.- Cabe aclarar también que nos enteramos por los medios de esta ordenanza, elaborada y aprobada simplemente levantando la mano, prácticamente sin público – reiteramos- que el Concejo Deliberante funcione y sesiones de mañana; impide y obstaculiza la presencia de vecinos y de público en general y por supuesto, facilita y permite hacerlo sin ninguna exposición.

El contexto actual, tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional, impone a nuestros representantes actuar con criterio, con austeridad, con transparencia. Estas últimas “austeridad y transparencia” fueron mencionadas por el Gobernador Figueroa al asumir su gobierno.

Los vecinos, las familias, cada comerciante, cada trabajador, cada uno de nosotros tiene que ser austero, ordenado, medirse en los gastos, tomar decisiones a conciencia porque la plata no sobra, la plata no alcanza y la plata cuesta ganarla. Es tan simple pero tan difícil de entender por parte de nuestros gobernantes.

Los ciudadanos miramos absortos como toman decisiones mirándose el ombligo, como si todo lo que sucede afuera del recinto o de la oficina fuera una película de ciencia ficción. Están alejados de la realidad, no hay dudas.

El sector privado observa sin comprender cómo la administración pública funciona de manera ineficiente, con sobrepoblación de empleados que gozan de enormes beneficios, brindando servicios deficitarios y trasladando la inoperancia a los contribuyentes sin la más mínima intención de hacer un REAL y CONSCIENTE análisis de QUÉ, PORQUÉ Y PARA QUÉ se va a gastar el dinero que es de todos.

Finalmente, puede ser que haya actualmente diversos bloques, pero ¿tantos asesores? ¿Para asesorar sobre qué temas? ¿No sería conveniente pedir dictámenes a las distintas y numerosas dependencias municipales que cuentan con profesionales e idóneos en diferentes temas? ¿No sería razonable convocar a las entidades o asociaciones intermedias que también cuentan con profesionales? (Ejemplo: Colegio de Arquitectos, Agrimensores, Abogados, Cámara de Comercio, Asociación de Hoteles, etc) o en todo caso, si hay un tema puntual, ¿convocar a profesionales o especialistas que brinden su servicio y lo facturen una vez realizado el trabajo SIN ninguna dependencia laboral de la MVLA??? O quizás también, ¿convocar a profesionales de los distintos partidos políticos que acompañan a cada bloque??

Para traducir en números, es decir en dinero público que se necesitaría MENSUALMENTE en caso de aplicarse la absurda ordenanza sancionada, se puede estimar lo siguiente: Secretarios + asesores de bloques = 24 Millones; Concejales = 21 Millones; Administrativos = 7 Millones. Total (personal – sin gastos funcionamiento) =52 Millones.

IV.- La inoportuna ordenanza es sancionada en un momento en que el Poder Ejecutivo Municipal está intentando equilibrar la recaudación propia para potenciar la autonomía del estado provincial y en post de mejorar la infraestructura urbana local; por su lado, el Concejo Deliberante, prescindiendo de esto, prioriza aumentar salarios y personal en la “política”.

Asimismo, es necesario considerar que Ud. Sr Intendente, es el responsable de administrar recursos escasos frente a una sociedad que demanda respuestas por la falta de servicios básicos (agua y luz), por innumerables inconvenientes que a Ud le constan.

Por ello, apelamos a su sentido de la responsabilidad, a que haga uso de sus legítimas facultades y decida pensando en los vecinos quienes confiamos que las cosas pueden hacerse bien, hacerse de otra manera; esperando que Ud cuide los fondos públicos que no resisten derroche e inoperancia.

Esperando una pronta respuesta favorable, que impida una evidente transgresión a la vigencia de nuestra Carga Magna, saludamos a usted atentamente.

Silvana Mercedes Gordillo.

Guillermo Alejandro Hense