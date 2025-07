Habló la madre del adolescente fallecido en el polideportivo Gregorio Álvarez: la explicación sobre su salud

centro deportivo municipal GREGORIO ÁLVAREZ Gentileza Gonzalo Blasquez

Ese día, durante un partido de básquet en su club, Independiente de Neuquén, Bruno experimentó una convulsión, que provocó que comenzaran estudios para realizarle un diagnóstico formal y empezar a medicarlo.

A partir de ese momento, Bruno paró de hacer toda actividad física: dejó de practicar básquet y no hacía educación física en la escuela.

La mujer reclamó que Serenelli en ningún momento se comunicó con la familia del joven fallecido. Según relató Cárdenas, a Bruno se le había realizado una resonancia dos días antes de su muerte, cuyos resultados iban a estar listos el 24 de julio. "Mi hijo todavía no tenía el diagnóstico dado", expresó.

La mujer denunció que no atendieron a tiempo a su hijo

El 16 de julio, Bruno se descompensó muy poco después del inicio del partido que fue a ver al polideportivo, a eso de las 15:30, según su madre. "Fue a mirar, a saludar a sus profes de antes", contó Cárdenas. Es que Bruno practicaba básquet en Gregorio Álvarez antes de comenzar a jugar en Independiente.

Cárdenas explicó que hasta el momento que sufrió una convulsión el 16 de junio, ningún estudio le había dado mal a su hijo. "Nosotros hacíamos estudios dos veces al año porque él tenía una talasemia, pero estaba controlado". La talasemia es un trastorno hereditario de la sangre que afecta la producción de hemoglobina.

La mujer denunció que el polideportivo Gregorio Álvarez no se encuentra equipado para emergencias. "No tienen desfibrilador, no tienen botiquín". Expresó que, según la versión de una mamá, tardaron siete minutos en asistir al joven y realizarle maniobras de RCP. "Una mamá, que es testigo, llegó 7 minutos después, preguntó si le habían hecho RCP y todavía no le habían hecho", dijo.

"Esto es un alerta para los clubes, para que vean de hacer todo lo necesario para cuidar a un niñito", dijo Cárdenas y agregó: "Hoy le pasó a mi hijo, pero puede pasarle a muchos más. Es para cuidarlos, que tomen conciencia de hacer las cosas como corresponden", cerró.

Dolor en el club por el joven fallecido

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Bruno Díaz, jugador de nuestras divisiones formativas de básquetbol”, señalaron desde el Club Independiente de Neuquén dos semanas atrás.

club independiente

Desde el club suspendieron las actividades el día del fallecimiento de Bruno, ante “esta irreparable pérdida" y reafirmaron el acompañamiento "a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento”.

El comunicado cierra: "nos unimos en el dolor de su familia, seres queridos y compañeros".