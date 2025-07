La Confederación Mapuche habló tras el desalojo: "Nos quieren borrar, no van a poder"

Denunciaron que el desalojo fue violento y que no se cumplieron los protocolos. Expresaron que aún están abiertos al diálogo.

El operativo dejó 17 detenidos, que fueron liberados en horas de la tarde. Además, reportaron forcejeos, insultos y golpizas a las personas que se manifestaban. En la conferencia de prensa afirmaron que "no se cumplieron los protocolos".

SFP Conferencia Mapuche por desalojo en casa de gobierno (4) Sebastián Fariña Petersen

"Pido que nos apoyen, que levantemos la cabeza, porque acá vienen por todos, por los mapuche, por los maestros, por los de salud, por los jubilados", expresó la mujer.

Declaró que las comunidades llevan mucho tiempo reclamando la personería jurídica y acusó al gobierno de mentir respecto a la apertura al diálogo: "Nosotros nos cansamos de dialogar. Estamos abiertos al diálogo, pero dennos respuestas concretas", dijo.

Las comunidades mapuche llevan mucho tiempo esperando su personería jurídica

El lonco Nelson Cárdenas de la lof Rañilew Cárdenas hizo un recorrido por todo el proceso hasta ahora. Viven a 30 kilómetros de Santo Tomás lejos del alcance de todos los servicios y, según afirmó, habitan esa zona desde 1890: "Somos preexistentes. Neuquén no existía cuando nuestros mayores ya habitaban estas tierras".

"Fue muy violento lo que hicieron ayer contra una protesta pacífica", expresó y agregó que "nos quieren borrar, pero no van a poder". Según señaló, en el lugar donde vive su comunidad ningún servicio llega: "Donde tenés todo resuelto es fácil enamorarse. Nosotros nos enamoramos de esa tierra".

detenidos desalojo mapuche casa gobierno

"Tenemos toda la documentación que comprueba que no estamos inventando ni extorsionando", dijo y relató que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, que se encarga de gestionar las personerías jurídicas, le envió al gobernador el documento necesario. "No hay objeción para que estas comunidades obtengan la personería jurídica".

Expresó que en varias ocasiones les pidieron unos días para empezar a trabajar en las personerías jurídicas, pero que ya pasaron más de 300 días. El lonco señaló que el ministro Tobares difundió mentiras. "No se cansa de mentir", dijo.

El hombre reclamó la renuncia del ministro y expresó que no supo resolver un problema, lo que concluyó en el desalojo, y contó las secuelas que le dejó. "Me duele toda la espalda, no puedo girar el cuello a la izquierda", dijo y describió que "le pegaban a una mujer en el piso varios policías".

Denunciaron la contaminación y la baja renta petrolera

"¿Dónde están las organizaciones que protegen a los niños, que protegen a los animales?", lanzó. "Los animales sufren la contaminación de las petroleras. Las antorchas están prendidas día y noche. Nadie se da cuenta que ese humo negro que son partículas de hidrocarburos en suspensión nos están cayendo en la cabeza a nosotros, a los animales, a los ríos a los lagos", contó el lonco.

SFP Conferencia Mapuche por desalojo en casa de gobierno (7) Sebastián Fariña Petersen

El hombre dijo que la situación sería menos problemática si el dinero que se produce de Vaca Muerta quedara en la provincia y se usara "para nuestra gente". "La renta petrolera es una miseria. Se la llevan todo las multinacionales ¿Qué se ha hecho con tanta riqueza que se ha generado? Somos una provincia muy rica con gente emprobrecida".

Para cerrar, Cárdenas hizo la salvedad de que su reclamo excede solo a las comunidades mapuche y que la contaminación afecta a toda la población: "Nosotros defendemos la vida, no solo la tierra que habitamos".

Por otro lado, contaron que en el operativo quedó detenido un miembro del Comité Provincial Contra la Tortura, Pablo Meuli, que estaba haciendo de veedor del desalojo.

Sobre el final de la conferencia, anunciaron que este lunes se reunirán a las 18 en la ruca, ubicada en barrio Mudón, para definir cuáles serán las próximas medidas del reclamo.