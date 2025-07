Polémica en Cipolletti: kiosqueros quieren vender bebidas alcohólicas para zafar de la crisis

En busca de capear la fuerte crisis que afecta a su sector, los kiosqueros de Cipolletti han planteado como una alternativa trascendente para mejorar su situación: la posibilidad de vender bebidas alcohólicas . Sin embargo, en el Municipio consideran inviable el planteo y se han negado terminantemente a hacerle lugar. Hasta ahora, no es no.

Los kiosqueros habían solicitado al Municipio en 2020 , con motivo del desastre económico que provocó la pandemia, que se les permita el expendio de alcohol, lo que fue rechazado en ese momento. Ahora, han vuelto a insistir en su requerimiento, pero el intendente Rodrigo Buteler y algunos concejales con los que se han comunicado les han respondido que no, que no les pueden habilitar ese rubro.

En 2020, por ejemplo, solicitaron autorización para vender cerveza en lata, en todas sus medidas, y cervezas en envases de vidrio no retornable. Además, pidieron poder expender bebidas espumantes, fernet y Gancia. Nada de esto fue aceptado.

Kiosco Alto Valle .JPG En la ciudad, no está autorizada la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos. Sí pueden comercializar medicamentos de venta libre del tipo de los analgésicos y los antiácidos. Los kiosqueros buscan salir de la crisis generada por la gran caída de ventas que soportan.

En la actualidad, lacrítica realidad que enfrentan los kioscos ha llevado a sus propietarios a renovar sus demandas en materia de bebidas alcohólicas. Las ventas en sus locales han caído, en promedio, un 40 por ciento, lo que ha derivado en el cierre de unos cuantos establecimientos o en la reducción de personal, como medidas extremas.

Las estadísticas nacionales que lleva la Unión Kiosqueros de la República Argentina (Ukra) indican que en el último año han cerrado más de 16.000 kioscos en el país. El derrumbe de las ventas, el aumento de costos fijos como los del alquiler de locales, la electricidad y el gas, la carga impositiva y la competencia que generan la multitud de otros tipos de comercios que venden productos usuales en los kioscos han generado condiciones difíciles de afrontar.

El clamor de los kiosqueros

El referente de la Cámara de Industria y Comercio (CIC), José Luis Bunter, ha asumido el rol de representar ante el Municipio el clamor de los kiosqueros por la grave situación que están enfrentando. Lo acompañan en esta labor algunos propietarios que no cejarán en su empeño de hallar soluciones.

El dirigente manifestó que el planteo de las bebidas alcohólicas ha sido rechazado por el intendente Buteler y por concejales con quienes han podido dialogar y hasta ahora se mantiene el no rotundo a la alternativa. La necesidad de medidas que restrinjan el consumo de alcohol, en particular, de los más jóvenes, y de normas que impidan su expendio en botellas y otros envases en horario nocturno figuran entre las motivaciones de las autoridades.

Los Kioscos de la ciudad si notaron la baja en sus ventas - EP.JPG

En la ciudad, los comercios que no pertenecen al rubro gastronómico, como las despensas, no están habilitados para el expendio después de las 23, so pena de fuertes sanciones. Por supuesto, los kioscos no pueden hacerlo en ningún horario y menos en la noche, con sus riesgos y tentaciones.

En Río Negro, no hay ninguna localidad que permita la venta de alcohol en kioscos y, en el país, solamente hay algunas ciudades muy grandes que lo hacen, aquellas que cuentan con una intensísima actividad nocturna.

Mejorar los ingresos

Bunter expresó que el diálogo con las autoridades municipales sigue abierto, sobre todo para despejar el camino a otras posibilidades que ayuden a los kiosqueros a mejorar sus ingresos.

Por ejemplo, hay cierta predisposición del Municipio para habilitar la venta de sándwiches de elaboración propia de los kiosqueros y también de salchichas, para degustar en forma bien preparada.

Claro que esto requería algunas modificaciones en la normativa bromatológica vigente y la capacitación de los propietarios y sus empleados en la manipulación de alimentos, entre otros requerimientos fundamentales.

Medicamentos de venta libre

El dirigente mercantil indicó, además, que está permitida por ley nacional del 2024 el expendio de algunos medicamentos de venta libre, del tipo de los analgésicos y antiácidos, para lo que hay algunas condiciones, como que los productos deben comercializarse en cajas cerradas y con prospectos.

Aunque no lo expresó Bunter, cae de maduro que la CIC debe desenvolverse con extremo cuidado y tino para que las mejoras que se consigan para un rubro no afecten la actividad y el desenvolvimiento de otros. La crisis económica afecta en mayor o menor medida a los distintos sectores mercantiles.