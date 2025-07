Quién era el criancero que murió en el norte neuquino en medio de la ola polar

Investigación

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga las circunstancias de la muerte del criancero. Desde su entorno familiar aseguraron que el hombre se iba a encontrar con su hijo en un punto de encuentro en la tarde de ayer.

Sin embargo, el criancero nunca llegó, por lo que el hijo decidió ir hasta el puesto donde vivía con sus animales, pero al llegar, lo encontró sin vida.

La jornada estuvo marcada por la dificultad para llegar por las condiciones meteorológicas adversas. De esta manera, el hijo se trasladó a caballo hasta el paraje Cochico para dar aviso de lo ocurrido.

helicóptero - Provincia- Rescate- Criancero Sura- norte neuquino.jpg Gentileza

Cuando el hijo del hombre se apersonó en la Comisaría de Barrancas para informar la situación de emergencia se activó la investigación de forma inmediata. Automáticamente, dieron intervención al MPF y el caso fue asignado a la fiscal Natalia Rivera.

En comunicación con LMNeuquén, Fernando Fuentes, fiscal jefe de la V circunscripción con sede en Chos Malal, informó las dificultades que afrontan para llevar adelante la investigación sobre la muerte del criancero en la cordillera del norte neuquino.

"No se pudo averiguar demasiado porque a la situación climática hasta ayer era bastante mala", advirtió, y en este sentido, reveló: "es una persona de más de 60 años, varón, sabemos que vivía solo, el hijo lo estaba esperando y como no se podía contactar fue a verlo". Pero hasta que no se pueda subir un médico es imposible constatar los motivos de la muerte.

Zona de difícil acceso

La dificultad para acceder al puesto por la zona de Mallín Grande hizo que evalúen dos posibilidades para rescatar el cuerpo: que el médico policial suba en helicóptero y chequee, o cuando bajen el cuerpo para trasladarlo al hospital de Buta Ranquil.

"En base a la valoración que hace médico policial, se constata si existen o no signos de criminalidad". En este sentido, indicó que la idea era subir con helicóptero, coordinando con el Ministerio de Seguridad.

Fuentes adelantaron que la hipótesis principal es que se trata de una causa de muerte natural porque "estaba solo, sin ninguna otra persona". Al respecto de versiones que trascendieron sobre problemas de salud previos, el fiscal afirmó: "no me consta, hasta que no lo tenemos informado por el médico, chequear historia clínica, no se puede confirmar".