Alerta amarilla por tormentas con hasta 40 mm de lluvia, granizo y fuertes ráfagas

El SMN advirtió por lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas y cuáles son los riesgos.

El tiempo inestable marcará la jornada de este jueves en varias regiones de la Argentina, donde se esperan tormentas y precipitaciones que podrían complicar las actividades cotidianas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para distintos sectores del territorio nacional y recomendó seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con la información difundida este jueves, rige una alerta amarilla por intensas tormentas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , que pueden ser superados de manera puntual.

Las tormentas podrían presentarse con intensidad variable, aunque algunas podrían alcanzar características fuertes. Entre los principales riesgos se encuentran las precipitaciones abundantes en períodos cortos, la actividad eléctrica frecuente, las ráfagas intensas y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

Las zonas con advertencias por tormentas incluyen sectores de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires

El SMN advirtió que estas condiciones pueden ocasionar inconvenientes en la vía pública, dificultades para circular y anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

Los principales fenómenos previstos son:

Lluvias abundantes en períodos cortos, con riesgo de acumulación de agua en calles y sectores bajos.

Actividad eléctrica frecuente, que puede representar un peligro para quienes permanezcan al aire libre.

Ráfagas intensas de viento, capaces de desplazar objetos sueltos y provocar daños.

Caída ocasional de granizo, con posibles consecuencias para vehículos, viviendas y cultivos.

La intensidad no será necesariamente la misma en todas las localidades. Por eso, resulta importante consultar el mapa de alertas del SMN y verificar los horarios de vigencia correspondientes a cada zona.

El organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, especialmente si se tienen previstos viajes por ruta o actividades al aire libre.

Recomendaciones para evitar inconvenientes durante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas y fenómenos localmente fuertes, el SMN recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar salir de casa si no es necesario mientras se desarrolla la tormenta.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos.

Evitar circular por calles inundadas y no intentar cruzar sectores anegados.

Si ingresa agua en la vivienda, cortar la electricidad únicamente si se puede hacer de manera segura.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en una construcción cerrada o en un vehículo con techo rígido.

Estas medidas son especialmente importantes durante las tormentas eléctricas, cuando las condiciones pueden volverse peligrosas en pocos minutos.

Es importante tener en cuenta que las alertas se actualizan a medida que evoluciona la situación meteorológica. Antes de viajar o realizar actividades al aire libre, es importante revisar nuevamente el mapa para comprobar si el área de destino está alcanzada por una advertencia y cuáles son las recomendaciones.