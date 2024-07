El femicidio de la influencer y los antecedentes del rionegrino: una excompañera reveló que la acosó

En diálogo con TN la excompañera del secundario de Soto reveló un hecho que sucedió en un campamento. “Me insistió varias veces cuando le dije que no y lo tuve que empujar para que se alejara de mí” y contó que después de ese incidente, “empezó a tener más contacto conmigo en el aula, pero yo era bastante cortante con él por lo que había pasado”.

Lo definió como “alguien normal” y sostuvo que “era impensado saber que pudiera hacer eso, aunque yo viví una situación particular en un campamento con él”.

La joven aseguró que le contó a la preceptora sobre lo sucedido, pero no fue ni contenida ni tenida en cuenta su versión. “Me trató de disléxica porque había desaprobado matemática y cambió totalmente el foco del tema. En esa institución se tapa todo”.

Decidió no denunciarlo en su momento, más allá de contarlo en el colegio. "Nunca pensé en hacerlo porque era bastante tímida y de bajo perfil en la secundaria. En Bariloche se sabe todo y no es fácil afrontar una situación así. Ahora, mirando para atrás, me arrepiento de no haberlo hecho”, agregó.

La joven, que prefirió no revelar su identidad, le dijo a TN que este hecho la llevó a una "depresión muy triste hace meses" y que "esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado en su momento, pero no lo hicieron”, en alusión a la preceptora y al colegio.

Reveló otro dato que le provocó rechazo. “Después del secundario nunca volví a tener contacto con él, aunque me sigue en Instagram. De hecho, después de haber matado a la chica vio mi historia. Todo muy horrible”, concluyó la joven.

CATALINA GUTIÉRERZ- INFLUENCER- MUERTA- CÓRDOBA.jpg Catalina Gutiérrez. IG Catalina Gutiérrez

El video que complica a Soto

Más allá de la confesión de Soto por el crimen de Catalina, durante el mediodía de este viernes, se pudo conocer un video que complica mucho más al joven oriundo de Bariloche. Según difundió el Noticiero Doce (del canal El Doce de Córdoba) durante esta jornada, se pudo ver cuando el auto, en el que fue hallado el cadáver de la influencer, se mueve desde la casa de Soto hasta el punto de encuentro del cuerpo.

En la filmación se observa como el vehículo, un Renault Clio gris, transita alrededor de las 22:20 por la avenida Valparaíso, en el cruce con José Guardado. Se alcanza a ver que Catalina estaba en el asiento trasero, aunque no es posible identificar si aún continuaba con vida.