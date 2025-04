El lugar soñado para los jubilados: el mejor país para emigrar después de los 60 años

Ahora bien, aunque los destinos podrían ser muchos. Uno de ellos se destaca por su excelente calidad de vida y ofrece paisajes soñados y hasta un costo de vida que no sería la preocupación para los más 60.

No lo decimos nosotros. Lo dice la encuesta anual de US News & World Report, que evalúa factores como el poder adquisitivo, esperanza de vida, educación, seguridad y estabilidad financiera. Por todos estos factores, Australia entra dentro del ranking de los 10 países con mejor calidad de vida.

Melbourne se posiciona como la ciudad más segura y ocupa el tercer lugar en el Mapa Mundial de Riesgos 2025. Más allá de la seguridad que es importante a cualquier edad y donde vivas, la ciudad ofrece transporte público eficiente, vida cultural y pasajes soñados.

Si tuviéramos que elegir un barrio la opción es nada más y nada menos que Fitzroy, conocido por su estilo bohemio, calles repletas de arte urbano y tiendas. Los grafitis invaden el espacio y son un gran atractivo turístico.

Vivir en Melbourne

Su costo de vida es bajo en comparación a otros países desarrollado. Por ejemplo, un gasto común como el plan de un celular con internet cuesta alrededor de 32 dólares y en promedio un residente gasta por mes 1.050 dólares. Vale aclarar que este monto puede cambiar de acuerdo a la ciudad y las preferencias y gustos personales.

El tren, por ejemplo, tiene un costo mensual de 96 dólares y 5 dólares diarios. En cuanto a la compra de alimentos, un gasto semanal puede variar entre 64 y 89 dólares por persona.

Lugares como Brighton Beach, el Jardín Botánico Real, el museo Nacional Gallery of Victoria con reconocidas obras de Picasso, Matisse y Magritte y el Australian Centre for the Moving Image son algunos de los atractivos del lugar.