Estafa piramidal: la "inversión" con dólares y criptomonedas que genera terror en Argentina

La criptomoneda Rainbowex es promocionada por “Knight Consortium”, una fundación conformada por un grupo de accionistas que afirma operar en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo.

Sin embargo, la firma no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.

Cómo es la estafa piramidal que se vende como inversión

Se trata de un sistema de “trading”, por el cual se adquiere una moneda virtual que paga el jugoso interés diario, lo que atrajo a los habitantes de San Pedro y zonas aledañas.

Como suele ocurrir en estos casos, aparecen testimonios de personas que "lograron cuantiosas ganancias" y ya hay más de 12 mil personas que confiaron sus ahorros, luego de una campaña que se hace "boca a boca", aunque también con promotores.

GY-fQTRX0AAGjfh.jpg Dos de los actores que participaron de la puesta en escena de la estafa piramidal

La forma de captación es incitar también a los participantes a captar nuevos inversores, situación típica de las estafas piramidales.

“A mí me metió un amigo en marzo. Me prometió una rentabilidad en dólares y me dijo que en 45 días recibía mi inversión inicial y después me quedaba con las ganancias. Con cualquier billetera virtual se pasaba los pesos en USDT y compraba la moneda por la exchange”, contó un inversor llamado Mariano al canal TN.

El hombre aseguró que se dio cuenta que se trataba de una estafa cuando detectó que tenía la misma estructura que tenía Leonardo Cositorto, quien será enjuiciado por el delito.

“Yo me di cuenta de que esto era una estafa cuando vi la película de Cositorto. Era el mismo modus operandi”, contó.

Un sistema aceitado

Los inversores están siempre pendientes de los mensajes por Telegram de una mujer asiática apodada como "La China", quien todas las noches da señales de cuando comprar o vender criptomonedas, situación que paraliza la actividad en la ciudad ribereña.

Otra situación que preocupó, según TN, fue un evento realizado por los responsables de Knight Consortium en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre para apaciguar las inquietudes de los vecinos, en el que alquilaron el hotel Emperador.

Al lugar llegaron supuestos directivos de otros países, pero se comprobó que uno de ellos es un actor polaco, Maurycy Lyczko, quien dijo que fue contratado por una persona asiática que le pagó 1.500 dólares por su actuación ensayada 24 horas antes.

Embed ALERTA

La farsa del ponzi de San Pedro no es solo "la china" y las criptos falsas.



¿Me creés si te digo que descubrí que los únicos directivos visibles de Knight Consortium / RainbowEx son en realidad DOS ACTORES DE REPARTO POLACOS?



Te lo juro. Mirá el video. pic.twitter.com/RfU0j1M0ZD — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) October 6, 2024

Las preocupaciones de los inversores se agudizaron en las últimas horas con un posteo del programador Maximiliano Firtman en X.

“Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”, expresó en la red social X.

En las últimas horas se emitieron mensajes para tranquilizar a los inversores, en los que se habla de algunos "problemas técnicos" prontos a solucionarse.