Una brutal pelea a la salida de un boliche en Rosario terminó con un joven de 19 años herido de bala. Hay dos detenidos, uno de ellos menor de edad.

Pelea a la salida de un boliche terminó a los tiros: un herido y dos detenidos

Una violenta pelea a la salida de un boliche terminó a los tiros, con un herido de bala y dos detenidos, entre ellos un menor de edad. El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado viernes en Rosario y todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Jóvenes que se encontraban en la zona también grabaron la pelea y se hizo viral en redes sociales. En uno de ellos se observa la agresión a golpes de puño y el momento en que uno de los involucrados dispara al menos tres veces.

Alrededor de las 5:43 de la mañana, un llamado al 911 alertó sobre la violenta pelea y escuchar disparos en las inmediaciones de Urquiza al 1918, entre Dorrego y Moreno. Personal de la Policía de Santa Fe se dirigió al lugar y confirmó que había un herido. Los autores, según describieron los testigos presentes, ya se habían retirado a pie.

Resulta que uno de los disparos impactó en un joven, identificado como Uriel de 19 años. Rápidamente fue trasladado por personal del SIES al Hospital Centenario, donde se le diagnosticó un impacto de bala en el brazo izquierdo.

La pelea fue registrada por el punto de monitoreo 319 que se encuentra en la esquina del violento ataque. El equipo Lince indicó en su informe que se visualizó como un joven realiza un disparo hacia otra persona en la vía pública y, en un momento, Uriel cae al asfalto.

A los pocos segundos, se escucharon nuevas detonaciones, lo que desató gritos de pánico entre los presentes. El autor del disparo se dio a la fuga junto a otras dos personas y lograron ser identificados minutos después, tras las descripciones aportadas por los testigos ocasionales.

Uno de ellos es Tomás G.S., de 23 años, de Villa Gobernador Gálvez y Rodrigo V.C., de 16 años, de la misma localidad. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

El extenso prontuario delictivo vinculado al menor de edad

En el domicilio donde figuran sus datos filiatorios, se registró un extenso historial delictivo en los registros de la fuerza.

En enero de 2024, ese domicilio fue escenario de una incidencia priorizada por disparos de arma de fuego contra domicilios, y en enero de 2020 está vinculado a un hecho donde resultó fallecido "Julio Genaro Giménez", con un posible autor identificado como residente de esa misma finca.

Asimismo, entre 2024 y 2025 su vivienda fue objeto de varias órdenes de allanamiento por causas vinculadas a amenazas extorsivas y tentativa de extorsión, vinculadas a la estructura criminal de Héctor Noguera -alias "Gordo Dany"- y Natanahel Landriel.

Respecto al arma utilizada, los efectivos procedieron al secuestro de la misma en el interior de un automóvil Fiat Siena color negro, año 2009, estacionado en el lugar del hecho.

El caso quedó bajo la órbita de la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, con intervención del Equipo Lince, que continúa el análisis desde la Unidad de Gestión.