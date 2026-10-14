Pidió la milanesa más cara de la Argentina en un exclusivo restaurante porteño y mostró el ticket: mirá cuánto gastó

El comprobante de una cena en un prestigioso hotel de Buenos Aires se volvió viral. Los detalles del plato estrella y el monto final que sorprendió a todos.

Milanesa de centro elaborada con carne madurada en seco, la más cara del país.

Un comensal expuso en redes sociales el ticket de su consumo en un exclusivo restaurante porteño, donde pidió la milanesa de carne madurada considerada la más cara de la Argentina. La experiencia generó curiosidad por los valores de la carta y el gasto total realizado en una sola velada.

El comprobante corresponde a una visita realizada el 1 de octubre de 2026 y permite conocer los detalles de la consumición en uno de los establecimientos gastronómicos más distinguidos del barrio porteño de Recoleta . La publicación generó un inmediato interés por el costo de comer en un hotel de lujo de la capital.

El restaurante elegido fue Elena, ubicado en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, donde el cliente pidió una milanesa de centro preparada con carne madurada en seco. El plato principal costó $95.000 y la cuenta completa ascendió a $258.900.

Detalle del ticket y precios del restaurante más exclusivo de Buenos Aires

El restaurante funciona en la zona céntrica de Recoleta y su carta se ubica dentro del segmento de alta gama. La milanesa figura entre sus platos más comentados tanto por su valor monetario como por la materia prima empleada para prepararla.

El comprobante detalla una mesa para una persona y enumera ocho consumos. Además de la milanesa de centro a $95.000, el cliente pidió arancini neri por $29.000, agua por $6.000, un soufflé volcán por $25.900 y dos copas de vino de alta gama.

Una de las copas, de Imagináte Torrontés, costó $26.000. La otra, de Tacuil RD, tuvo un valor de $45.000. La cuenta fue abonada con tarjeta Mastercard y dejó un gasto total definitivo de $258.900.

El importe final no corresponde únicamente al plato principal, aunque la milanesa representó cerca del 37% del gasto de esa comida.

Esta experiencia en la alta gastronomía de Recoleta se suma a las diversas propuestas gastronómicas porteñas, que van desde salones de hotel hasta alternativas como los restaurantes escondidos en Buenos Aires situados en iglesias, museos y centros culturales.

El plato estrella: milanesa con corte de carne madurada en seco

La propuesta de Elena se apoya en cortes vacunos con procesos de maduración en seco, una técnica que concentra sabores y modifica la textura de la carne. El restaurante trabaja con piezas de pastura y de raza, con períodos de maduración que pueden superar los 45 días.

Según la información difundida sobre el plato, la milanesa se prepara con centro de ojo de bife o bife angosto sometido a ese proceso. En distintas versiones de la carta se sirvió con huevo a baja temperatura, salsa holandesa, mostaza antigua y papas trufadas o con queso estacionado. La elaboración exclusiva contrasta con el perfil casero de la receta tradicional de las milanesas al estilo Doña Petrona, caracterizadas por su preparación simple con ajo y perejil.

El restaurante integra el hotel cinco estrellas ubicado sobre la calle Posadas y forma parte de los establecimientos de alta gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses, el panorama culinario de la capital argentina se mantiene dinámico con la incorporación de marcas globales, como ocurre con la llegada de The Cheesecake Factory a Argentina para ofrecer repostería en formato de punto de venta.

Comparativa: el plato premium frente al costo de las milanesas promedio porteñas

El precio de $95.000 puede contrastarse con el Índice Milanesa con Papas Fritas elaborado por iCiudad. El informe indicó que en junio de 2026 una milanesa de ternera con guarnición en restaurantes tradicionales de CABA promediaba $26.014.

Con esa referencia, el plato abonado en Elena equivale a unas 3,65 milanesas promedio. La comparación contempla categorías distintas: el indicador toma precios de bodegones y restaurantes tradicionales, mientras que Elena opera dentro de un hotel de lujo y ofrece una carta basada en carnes premium.

El mismo relevamiento estimó que el salario promedio mensual porteño alcanzaba en junio para comprar 97,8 milanesas con guarnición. Bajo ese parámetro, los $95.000 de la milanesa representan cerca del 3,7% de ese ingreso promedio mensual.