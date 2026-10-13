Qué hay detrás de la furia de Marcos Galperin contra el Banco Central por los préstamos

El empresario cuestionó con dureza el índice que exige mostrar el costo real de los créditos en las billeteras virtuales y encendió el debate sobre las tasas.

Marcos Galperin , fundador de Mercado Libre , cuestionó en X la normativa del Banco Central de la República Argentina ( BCRA). Esta normativa obliga a entidades financieras, fintech y billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total ( CFT ) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual ( CFTEA ) de los préstamos que ofrecen a los usuarios. El empresario definió al indicador como "falso e incorrecto" y sostuvo que genera una percepción inflada del costo real de los créditos.

El detonante fue un posteo del economista Agustín Etchebarne en X, quien difundió una captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago como parte de un mensaje de educación financiera.

La imagen mostraba un crédito de $10.000 que debía devolverse en 12 cuotas fijas de $1.208,02, con un total a pagar de $14.496,24. El CFTEA que exhibía la pantalla era del 102,36%, y Etchebarne lo acompañó con la frase: "Baratitos los préstamos de MELI".

Galperin respondió directamente y cuestionó el indicador: "El 'Costo Financiero Total Efectivo Anual' que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado). Asume que el interés se capitaliza —pagás interés sobre los intereses— y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca", escribió el empresario.

Qué es el CFTEA y por qué el BCRA lo exige mostrar en cada crédito

El Costo Financiero Total (CFT) es el indicador que permite conocer cuánto cuesta realmente un crédito. A diferencia de la Tasa Nominal Anual (TNA), que solo mide los intereses básicos, el CFT incorpora también comisiones, seguros, impuestos y otros cargos incluidos en la operación. El CFTEA va un paso más allá: contempla los intereses acumulados de las cuotas y ofrece una visión más completa del costo real del crédito, particularmente cuando los pagos generan intereses adicionales por capitalización.

El argumento de Galperin apunta a que ese mecanismo de cálculo, aunque técnicamente válido para ciertos tipos de operaciones, no refleja cómo funciona en la práctica la mayoría de los préstamos que otorgan las billeteras digitales: son créditos de corto plazo que se pagan en cuotas fijas y no se renuevan automáticamente. En ese escenario, la tasa efectiva anual con capitalización compuesta sobreestima el costo real para el usuario.

Las billeteras digitales en la mira

No es la primera vez que los préstamos de billeteras digitales quedan bajo la lupa. En agosto, se había difundido que algunos créditos de Mercado Pago exhibían costos financieros de hasta 1375% anual, lo que generó una polémica de amplio alcance. La empresa explicó en esa oportunidad que sus tasas se determinan en función del perfil de riesgo individual de cada usuario.

"La TNA mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago. Si se trata de alguien a quien aún no conocemos, ofrecemos una línea inicial mínima, desde $5.800, con una tasa que refleja ese escenario de riesgo. Pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, sus condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja", señalaron desde la compañía.

La justicia rechazó el argumento de una joven tras un embargo a sus billeteras virtuales.

El debate entre Galperin y Etchebarne abre una discusión más amplia sobre cuál es la mejor manera de informar el costo de los créditos a los consumidores: si el CFTEA sobreestima el costo real en préstamos cortos, su objetivo de transparencia puede volverse en su contra y confundir al usuario. Pero si se lo elimina o se lo reemplaza por un indicador más simple, el riesgo es que los costos menos visibles —seguros, comisiones, cargos— queden fuera del radar de quien toma el crédito.