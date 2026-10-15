Quién era Norberto Di Próspero, el histórico sindicalista que murió a los 61 años

Norberto Di Próspero , histórico dirigente murió este miércoles a los 61 años. El sindicalista transitaba su sexto mandato consecutivo al frente del gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación .

Su fallecimiento generó repercusiones en el ámbito sindical y político, ya que estaba al frente de la Asociación del Personal Legislativo (APL).

La noticia fue confirmada por la propia entidad gremial a través de un comunicado, en el que expresaron “con profundo dolor ” la “ triste noticia ”.

“Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”, expresó la comisión directiva de APL en el texto difundido.

A su vez, la APL anunció que su sede permanecería cerrada por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, y anticipó que informaría sobre los detalles de su despedida “por los canales de difusión oficiales”.

La trayectoria del dirigente sindical

Di Próspero conducía el gremio desde julio de 2004, cuando se impuso en las elecciones sindicales frente a Ricardo Sablich, quien había ocupado el cargo antes que él.

Su gestión se caracterizó por una presencia firme en las mesas paritarias y una constante defensa de la Ley 24.600, la norma que regula la actividad de los empleados del Congreso. A lo largo de su trayectoria, fue una voz habitual en los debates sobre empleo público, condiciones laborales y situación salarial del sector parlamentario.

Además de su rol en APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido reelegido recientemente con mandato hasta 2030. Esa federación reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país, lo que le otorgó al dirigente una proyección que excedía las fronteras del Congreso porteño.

Su influencia también se extendía al ámbito político-partidario: era consejero nacional del Partido Justicialista y ocupaba la secretaría de asuntos legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las repercusiones del sindicalismo y la dirigencia política tras su muerte

La noticia generó despedidas y muestras de pesar de referentes del peronismo y del movimiento obrero.

En ese sentido, el bloque justicialista en el Senado emitió un comunicado en el que lo describió como un “dirigente de extensa trayectoria sindical y hombre del Justicialismo” que estuvo “más de dos décadas al frente de la conducción de APL”. “Deseamos que encuentren el consuelo necesario ante tan triste momento”, expresaron los senadores.

La bancada de Unión por la Patria en Diputados también se manifestó: “Enorme pesar por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de APL y referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo”.

La CGT lo despidió con un mensaje emotivo en el que destacó su trayectoria como delegado desde 1998, primer secretario general de FELRA y conductor de la APL desde 2004. “Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero”, escribió la central obrera.

“Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, lo recordaron y mencionaron que, “en esta central obrera, puso su experiencia al servicio de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito parlamentario y, al frente de su gremio, defendió los salarios, los puestos de trabajo y jerarquizó el trabajo legislativo”.

Terminaba otra jornada lamentable en el Congreso. Salíamos de una comisión. Una trabajadora de la cámara de diputados lloraba. Nos abrazamos. Hoy murió su representante. Nuestro compañero. Norberto Di Próspero. Un excepcional dirigente sindical. Comprometido. Honesto. Firme en la defensa de sus trabajadores. Enorme en su inteligencia política. Consciente de la clase que representaba. Alguien que recibía a todos los trabajadores, uno por uno, con la puerta abierta cada día. Por eso, hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos. En los pasillos, en la mesa de entrada, en la escalera, en el estacionamiento, lloraban a Norberto como se llora a un padre. En esas lágrimas, el mejor homenaje. Quiero expresar mi respeto y admiración por Norberto, mi cercanía a su familia, especialmente a su hija, mi compañera Sol, mis oraciones con la certeza de que está descansando junto a Dios y todos los que como él transitaron su vida luchando por la causa del pueblo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 15, 2026

A los mensajes, se sumó el diputado Juan Grabois quien expresó: “Terminaba otra jornada lamentable en el Congreso. Salíamos de una comisión. Una trabajadora de la cámara de diputados lloraba. Nos abrazamos. Hoy murió su representante. Nuestro compañero. Norberto Di Próspero. Un excepcional dirigente sindical. Comprometido. Honesto. Firme en la defensa de sus trabajadores. Enorme en su inteligencia política. Consciente de la clase que representaba. Alguien que recibía a todos los trabajadores, uno por uno, con la puerta abierta cada día. Por eso, hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos”.