Quién es Eva Mieri, la concejal de La Cámpora que fue detenida por el ataque a la casa de Espert

detenidas caso Espert.png

Una de las detenidas estaría vinculada directamente con uno de los vehículos utilizados en el hecho -un Renault Clio-, mientras que el otro vehículo, una camioneta Chevrolet S10, pertenece a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes, indicó Clarín sobre la investigación.

Quién es Eva Mieri, la concejal y militante detenida

Mieri es la persona de máxima confianza de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y es presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria de la ciudad bonaerense. Es así que, como encabezó la boleta de concejales en 2023, cuando Mendoza logró la reelección, es su reemplazante institucional en la intendencia en caso de licencia.

La concejal fue electa en tres oportunidades. La primera vez fue en 2015, cuando el peronismo perdió la intendencia con Pro. Integró, en el tercer lugar, la lista que lideraba el por entonces intendente, Francisco "Barba" Gutiérrez.

En 2019, cuando Mendoza ganó el primero de sus dos mandatos en el municipio, Mieri volvió a ser electa para el Concejo Deliberante, pero a mitad de mandato pasó a ejercer un cargo ejecutivo: asumió como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la intendencia.

Eva Mieri es destacada en el universo militante de La Cámpora, por su trabajo en la rama barrial y la femenista de la organización que conduce Máximo Kirchner.

Eva Mieri Maximo Kirchner.png

Qué dijo Mayra Mendoza sobre la detención de su concejal

La intendenta de Quilmes habló sobre los allanamientos que llevaron a las detenciones de varias personas este miércoles. Sin escatimar, lanzó duras críticas a través de su cuenta de X contra el diputado Espert y calificó el operativo judicial como una "persecución política".

Acto seguido, denunció públicamente la detención de Eva Mieri a quien la policía mantuvo "incomunicada desde hace más de tres horas". "No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar", sostuvo Mendoza a través de sus redes sociales, y le reclamó a Espert que deje "en paz a las pibas" y lo trató de "cagón". "¡Nos vemos en las urnas!", concluyó.