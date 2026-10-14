Red Hot Chili Peppers desmintió su recital en Argentina y dejó a un festival sin su figura principal

El anuncio incluía una preventa para este jueves. Tras la negativa del grupo, Central condicionó el uso del estadio a la confirmación de los artistas.

La reconocida banda estadounidense Red Hot Chili Peppers desmintió de forma tajante su participación en un festival anunciado para el 12 de junio de 2027 en el estadio Gigante de Arroyito. La negativa llegó a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo californiano con un escueto comentario: “Sorry, not us” (“Lo sentimos, nosotros no”).

El fallido anuncio presentaba al famoso cuarteto de funk rock como la atracción principal del denominado Music Gol Festival , una jornada impulsada por la productora Underdog Entertainment que también prometía la actuación de agrupaciones como The Human League y Happy Mondays. La propuesta había sido ampliamente promocionada por las plataformas de redes del club y entidades financieras asociadas.

Ante la repercusión de los hechos, el gerente general de la entidad deportiva, Javier Sola, confirmó que la institución requirió la presentación inmediata de la documentación legal. La premura se debe a que la preventa de las localidades estaba programada para iniciarse en las horas siguientes, lo que generó un fuerte revuelo organizativo mientras la directiva resolvía medidas ante este imprevisto en el ámbito de los eventos masivos, similar a lo que ocurre en la cancelación de fechas de otros recitales masivos en el país.

Flea y John Frusciante integran la banda que desmintió el recital previsto para junio de 2027 (Foto: Facundo Suárez)

El contundente comentario que desarticuló el festival

La promoción del evento circuló intensamente durante la jornada del martes, generando gran expectativa e impacto por la llegada de una figura internacional al estadio. Sin embargo, se conoció que ninguno de los artistas anunciados había dado su confirmación oficial en sus canales de comunicación habituales antes de que comenzara la comercialización publicitaria.

La escueta respuesta emitida por los integrantes del grupo estadounidense cerca de las 22 horas dejó sin ningún tipo de sustento el cartel del show. El mensaje no se refirió a una reprogramación de fechas ni a problemas logísticos de gira, sino que desmintió de manera directa cualquier relación contractual con los organizadores del espectáculo en la ciudad de Rosario.

Como consecuencia inmediata de la aclaración pública, las autoridades del club resolvieron retirar el contenido promocional de sus perfiles digitales. La venta de accesos estaba planeada mediante la plataforma EntradaUno, incluyendo beneficios exclusivos y compra anticipada con tarjetas bancarias, esquema que quedó completamente paralizado tras la advertencia.

Rosario Central exigió pruebas tras cobrar la seña

El directivo Javier Sola detalló en declaraciones radiales que la institución firmó un convenio para ceder las instalaciones y que la productora abonó la mitad de la reserva acordada originalmente. Según precisó el dirigente, al momento de rubricar el acuerdo, el club no contaba con la confirmación expresa sobre qué banda lideraría la grilla.

El clima en el ámbito deportivo y cultural de Rosario se volvió tenso tras los cruces administrativos, en medio de la habitual atención que genera la actualidad en la sede auriazul, donde también suelen suscitarse discusiones como la polémica decisión directiva de Central en compromisos de gran envergadura. El club emplazó a los organizadores para que entreguen los contratos validados a la brevedad.

En caso de no obtener respuestas satisfactorias ni avales legítimos sobre los contratos artísticos, la dirigencia advirtió que no dispondrá el campo de juego para el armado de la infraestructura. La firma responsable del evento tiene como referente al empresario Gonzalo Entenza, a quien se le exigieron pruebas fehacientes ante la inminente salida a la venta de las entradas.

Central condicionó el uso del Gigante de Arroyito a la confirmación de los artistas (Foto: Rosario3)

Otras bandas desmintieron su llegada y crecen las dudas

Las irregularidades en la grilla no se limitaron al grupo liderado por Anthony Kiedis. Al ser consultado sobre la presunta fecha en suelo rosarino, el representante de Happy Mondays, Alan McGee, respondió categóricamente que la información era falsa, sumando una segunda desmentida de peso a la propuesta del festival.

A su vez, referentes de la industria del entretenimiento como el productor José Palazzo habían puesto en duda la veracidad de la grilla antes de las expresiones vertidas por los músicos internacionales. Estas posturas aumentan la cautela de los fanáticos de los grandes encuentros musicales en Argentina, quienes siguen atentos las confirmaciones de grandes citas como la programación confirmada del Cosquín Rock 2027 en el calendario nacional.

De este modo, el evento en la ciudad santafesina quedó al borde de la cancelación definitiva tras perder a sus principales figuras del cartel. La concreción de cualquier show futuro en el Gigante de Arroyito permanecerá suspendida hasta tanto la productora presente la documentación pertinente que garantice la autenticidad de los espectáculos.