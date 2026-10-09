Resultados de las quinielas de hoy 9 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 9 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0397
1° 0397, 2° 0988, 3° 9309, 4° 7187, 5° 7990, 6° 2706, 7° 2448, 8° 4676, 9° 9432, 10° 4911, 11° 5260, 12° 5585, 13° 6312, 14° 0532, 15° 7305, 16° 4269, 17° 4820, 18° 8938, 19° 9490, 20° 8443
El Primero
Cabeza: 5831
1° 5831, 2° 0844, 3° 1040, 4° 1775, 5° 1552, 6° 1778, 7° 2795, 8° 3886, 9° 4687, 10° 6587, 11° 5370, 12° 5834, 13° 3642, 14° 6869, 15° 4745, 16° 7890, 17° 1576, 18° 8931, 19° 9167, 20° 9445
La Matutina
Cabeza: 0362
1° 0362, 2° 7414, 3° 1004, 4° 1738, 5° 9776, 6° 5846, 7° 6432, 8° 3828, 9° 3733, 10° 4282, 11° 2428, 12° 5789, 13° 6124, 14° 7137, 15° 7148, 16° 7597, 17° 7528, 18° 4420, 19° 9410, 20° 9226
La Vespertina
Cabeza: 0485
1° 0485, 2° 0343, 3° 1460, 4° 1507, 5° 0765, 6° 2727, 7° 5409, 8° 1177, 9° 1793, 10° 1497, 11° 5387, 12° 5548, 13° 6034, 14° 1065, 15° 4660, 16° 8450, 17° 3475, 18° 8887, 19° 5437, 20° 9582
La Nocturna
Cabeza: 0390
1° 0390, 2° 0869, 3° 1435, 4° 0951, 5° 9483, 6° 2674, 7° 0546, 8° 7924, 9° 4986, 10° 4980, 11° 5488, 12° 5930, 13° 5187, 14° 0274, 15° 7286, 16° 0667, 17° 8764, 18° 8868, 19° 9266, 20° 9665
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5232
1° 5232, 2° 4318, 3° 0228, 4° 7319, 5° 6498, 6° 4102, 7° 0404, 8° 8848, 9° 7597, 10° 4668, 11° 6234, 12° 4807, 13° 9830, 14° 6714, 15° 4648, 16° 3589, 17° 6288, 18° 6672, 19° 1571, 20° 6817
El Primero
Cabeza: 5878
1° 5878, 2° 8219, 3° 0738, 4° 0091, 5° 2138, 6° 7684, 7° 6309, 8° 2394, 9° 3436, 10° 8328, 11° 9119, 12° 6256, 13° 3823, 14° 4595, 15° 4884, 16° 9324, 17° 2024, 18° 8827, 19° 5995, 20° 6575
La Matutina
Cabeza: 7874
1° 7874, 2° 7498, 3° 8628, 4° 9612, 5° 1818, 6° 3664, 7° 1719, 8° 6577, 9° 0219, 10° 1890, 11° 6131, 12° 2238, 13° 3411, 14° 4900, 15° 6988, 16° 3482, 17° 8305, 18° 0894, 19° 8751, 20° 0695
La Vespertina
Cabeza: 0781
1° 0781, 2° 1104, 3° 7557, 4° 3676, 5° 2205, 6° 7958, 7° 3757, 8° 0891, 9° 0347, 10° 5572, 11° 3385, 12° 4951, 13° 0754, 14° 3904, 15° 0571, 16° 0916, 17° 0118, 18° 0901, 19° 9517, 20° 6767
La Nocturna
Cabeza: 7090
1° 7090, 2° 9988, 3° 8199, 4° 9994, 5° 9222, 6° 2502, 7° 3285, 8° 9647, 9° 7589, 10° 5775, 11° 7660, 12° 4112, 13° 9391, 14° 7641, 15° 9677, 16° 8638, 17° 6988, 18° 8713, 19° 5009, 20° 8364
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5001
1° 5001, 2° 3863, 3° 1218, 4° 8267, 5° 3308, 6° 7986, 7° 4468, 8° 5782, 9° 2612, 10° 7884, 11° 2985, 12° 0526, 13° 9250, 14° 5327, 15° 1660, 16° 6337, 17° 2532, 18° 2763, 19° 8963, 20° 5398
El Primero
Cabeza: 9159
1° 9159, 2° 2344, 3° 3943, 4° 0320, 5° 1934, 6° 5943, 7° 8433, 8° 6543, 9° 3398, 10° 0738, 11° 7974, 12° 0295, 13° 3300, 14° 7841, 15° 2857, 16° 7495, 17° 6674, 18° 6194, 19° 8790, 20° 8082
La Matutina
Cabeza: 4327
1° 4327, 2° 7914, 3° 3398, 4° 6999, 5° 0581, 6° 3041, 7° 5240, 8° 0171, 9° 0486, 10° 0855, 11° 9732, 12° 6762, 13° 8377, 14° 2150, 15° 8113, 16° 3653, 17° 8329, 18° 9201, 19° 1556, 20° 3260
La Vespertina
Cabeza: 1056
1° 1056, 2° 1924, 3° 8244, 4° 8762, 5° 2324, 6° 5161, 7° 1384, 8° 6117, 9° 4654, 10° 4331, 11° 2569, 12° 1013, 13° 4015, 14° 9965, 15° 1411, 16° 9629, 17° 2866, 18° 9248, 19° 0187, 20° 6475
La Nocturna
Cabeza: 9226
1° 9226, 2° 3910, 3° 7559, 4° 5778, 5° 1802, 6° 2465, 7° 1723, 8° 9452, 9° 5084, 10° 3955, 11° 7706, 12° 5880, 13° 1324, 14° 4443, 15° 2981, 16° 4564, 17° 7743, 18° 0933, 19° 4461, 20° 8322
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 7310
1° 7310, 2° 3714, 3° 2034, 4° 2840, 5° 9248, 6° 3584, 7° 6831, 8° 0910, 9° 9467, 10° 7365, 11° 6310, 12° 2311, 13° 6198, 14° 5000, 15° 2847, 16° 4366, 17° 3884, 18° 7283, 19° 9323, 20° 6735
El Primero
Cabeza: 3514
1° 3514, 2° 7330, 3° 9648, 4° 0424, 5° 6152, 6° 3875, 7° 5242, 8° 0617, 9° 2952, 10° 2352, 11° 9730, 12° 3977, 13° 0912, 14° 6747, 15° 7459, 16° 6635, 17° 6964, 18° 4665, 19° 8506, 20° 4694
La Matutina
Cabeza: 3977
1° 3977, 2° 5140, 3° 9797, 4° 7836, 5° 8660, 6° 3297, 7° 5960, 8° 8291, 9° 6826, 10° 5026, 11° 4317, 12° 8785, 13° 2192, 14° 6306, 15° 9887, 16° 2112, 17° 3679, 18° 9991, 19° 6066, 20° 1682
La Vespertina
Cabeza: 4059
1° 4059, 2° 4578, 3° 7169, 4° 8256, 5° 8449, 6° 2536, 7° 8801, 8° 3129, 9° 3577, 10° 8463, 11° 1792, 12° 2387, 13° 0092, 14° 7615, 15° 0850, 16° 6385, 17° 9983, 18° 8590, 19° 6734, 20° 4591
La Nocturna
Cabeza: 6844
1° 6844, 2° 9313, 3° 5196, 4° 5576, 5° 9171, 6° 8644, 7° 3300, 8° 2454, 9° 7863, 10° 9293, 11° 8291, 12° 7307, 13° 2940, 14° 4319, 15° 1104, 16° 0046, 17° 0307, 18° 2689, 19° 5581, 20° 0426
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8242
1° 8242, 2° 7593, 3° 8237, 4° 1694, 5° 9367, 6° 0975, 7° 3386, 8° 5279, 9° 3136, 10° 1272, 11° 5065, 12° 3188, 13° 8025, 14° 8660, 15° 3662, 16° 3353, 17° 5141, 18° 4338, 19° 2464, 20° 5068
El Primero
Cabeza: 3903
1° 3903, 2° 3858, 3° 9270, 4° 5465, 5° 0715, 6° 2435, 7° 0164, 8° 1646, 9° 8020, 10° 1719, 11° 0786, 12° 3223, 13° 7799, 14° 0084, 15° 9212, 16° 8910, 17° 0265, 18° 4883, 19° 7741, 20° 2947
La Matutina
Cabeza: 2232
1° 2232, 2° 7320, 3° 5854, 4° 9670, 5° 6862, 6° 2911, 7° 8324, 8° 6016, 9° 1839, 10° 5127, 11° 6358, 12° 8793, 13° 6498, 14° 6588, 15° 6196, 16° 2934, 17° 9557, 18° 0185, 19° 4298, 20° 9434
La Vespertina
Cabeza: 3694
1° 3694, 2° 6301, 3° 2690, 4° 5988, 5° 4207, 6° 3985, 7° 7695, 8° 9839, 9° 0344, 10° 1639, 11° 0748, 12° 8639, 13° 0299, 14° 3011, 15° 6616, 16° 1414, 17° 7712, 18° 7197, 19° 9924, 20° 7406
La Nocturna
Cabeza: 7952
1° 7952, 2° 0507, 3° 7351, 4° 5614, 5° 4913, 6° 5177, 7° 2279, 8° 4881, 9° 6043, 10° 3732, 11° 4301, 12° 8776, 13° 5697, 14° 5306, 15° 1859, 16° 3816, 17° 0831, 18° 0100, 19° 9623, 20° 1315
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Resultado de la Quiniela de Córdoba de HOY 9 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de la Ciudad de HOY 9 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de HOY 9 de octubre de 2026
Noticias relacionadas