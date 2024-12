Video: Eduardo Belliboni y Fran Fijap se fueron a las piñas durante una entrevista

“Cuando terminamos el programa, él me insultó y me empujó. Yo tuve la actitud de defenderme”, afirmó Belliboni en diálogo con AM 750, donde también acusó a Fijap de provocador. Según el dirigente, el conflicto escaló tras un intercambio verbal en el que el influencer lo llamó "viejo pelotudo".

La repercusión

El incidente tuvo un amplio eco en redes sociales, especialmente entre la militancia de La Libertad Avanza. El legislador porteño Ramiro Marra se pronunció al respecto, criticando a Belliboni por lo ocurrido. “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio”, escribió en X.

En tanto, María Julia Oliván y el canal Border Periodismo aún no publicaron el video ni realizaorn declaraciones sobre lo ocurrido.

El video

Minutos antes después de las 21, el propio influencer libertario compartió el video de la pelea. "No le importa nada", tituló y, con una mezcla de ironía, dramatismo y exageración, agregó: "Acá está el video donde el psicópata de Belliboni recae totalmente en la locura e intenta matarme a mí y a María Julia (Oliván)".

En el video se puede apreciar que Fijap le dice "boludo", a lo que Belliboni responde "a mí no me digás boludo porque me levanto y te doy un sopapo". "Dale", replica el libertario mientras el piquetero ya dejaba su silla.

Fijap se paró de su lugar, y separó a Belliboni con un leve empujón, mientas continuó su retroceso hasta ubicarse detrás de Oliván para continuar desde allí intentando detener la embestida del referente del Polo Obrero.

Oliván, en tanto, intentó frenar la gresca con un "no, no, no", mientras el izquierdista se puso de pie, y luego, cuando ambos ubicaron los brazos en guardia, lo hizo entrar en razón diciéndole "¿¡Estás loco!? ¡Eduardo!".

Un historial de conflictos

Este no es el primer episodio de confrontación que involucra a Fran Fijap. El influencer denunció en varias oportunidades ser víctima de agresiones durante manifestaciones políticas. El más reciente ocurrió en octubre, cuando fue atacado por militantes de izquierda frente al Congreso Nacional, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En aquel entonces, Fijap debió refugiarse en una pizzería cercana hasta que efectivos policiales lo escoltaron fuera del lugar. Semanas antes, también denunció haber sido agredido por militantes vinculados al senador radical Martín Lousteau, mientras intentaba entrevistarlo.