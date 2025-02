Crece la angustia en Chos Malal tras intenso rastrillaje para dar con la mujer desaparecida en el río Neuquén

Después de 6 horas y 15 km recorridos a pie, las tareas operativas de búsqueda de la mujer de 60 años no permitieron encontrarla. Fuentes judiciales descartaron signos de criminalidad en el auto.

Tras intensos trabajos policiales desplegados a lo largo de toda la tarde de este miércoles, no se lograron alcanzar resultados positivos. El operativo de rastrillaje a pie apenas entrada la noche se dio por concluido y se retomará con las primeras luces de mañana. No obstante, se dispuso un fluido y constante relevamiento con móviles de la policía sobre las costas del río Neuquén, en el cardinal sur de la ciudad de Chos Malal. Al correr las horas y al no tener noticias de la vecina Mirta Etelina Sandoval, de 60 años, hizo crecer de manera exponencial la angustia de sus familiares y amigos.