El dolor de la mamá de Yessica a casi dos meses de su desaparición en Las Perlas: qué pasó con la búsqueda

Su hermano es el único testigo, esa tarde estaban en la casa de su madre y con su hermano mayor, de 13 años, fueron al río en la zona de Balsa Las Perlas. En un momento el adolescente cayó al agua y era arrastrado por el cauce y ella se tiró para intentar rescatarlo. El chico logró salir, pero la menor no. “ Él la quiso sacar del agua, pero no pudo" , contó la mamá de los niños a la Policía. De inmediato alertaron a las autoridades, y desde ese momento se puso en marcha el protocolo de búsqueda.

madre yessica nena desaparecida balsa las perlas Kathy sigue buscando a su hija Yessica, de 10 años, que desapareció en el río Limay. Ante la desesperación, hizo la prueba de la vela, que según la creencia popular ayuda a encontrar a personas ahogadas. Captura video Radio Quimunche

Largas semanas de angustia y desesperación

Mirna no pierde la esperanza de encontrar a su hija, pero el paso de los días la envuelve en una angustiante tristeza, porque lamentablemente no hay ningún tipo de novedad. "La búsqueda aún continúa, se sigue buscando en el río, pero no tenemos ningún resultado hasta la fecha, ya van a cumplirse dos meses y no sabemos nada", afirmó en diálogo con Radio 7.

SFP Rastrillajes policia defensa civil Rio Negro alsa las perlas nena ahogada rio limay (18).JPG Un grave accidente sufrieron los rescatistas que buscan a Yessica. Salvaron su vida de milagro. Sebastián Fariña Petersen

En este contexto, el abogado de la familia es el encargado de informar a la familia cómo sigue la búsqueda que sigue activa. "Pero la policía ya no está yendo al río a buscar, primeramente sí estaban, pero pasaron varias cosas: se dieron vuelta en dos kayak cuando estaban en el agua, perdieron herramientas de trabajo y por eso dejaron en mano de los buzos y los bomberos los operativos", detalló.

"Hay buzos, motos de agua, lanchas, en otras localidades sigue buscando pero vinieron de otros lugares a hacer rastrillajes pero no hay resultado de nada", aseveró la mujer.

Y por último, afirmó que pese a que no surgieron novedades de su pequeña en estos más de 50 días, ella mantiene encendida la esperanza de poder encontrarla. "Pido por favor que me ayuden a encontrar a mi hija, les pido que se pongan la mano en el corazón y las personas que saben algo que no jueguen con los sentimientos de la familia porque es muy doloroso. Hay personas que comentan cosas que no son y no es así", advirtió.

Desde hace casi dos meses se vienen realizando los rastrillajes y diligencias por tierra, con colaboración de Prefectura por agua desde la zona de Villa Regina hasta el punto donde desapareció la nena. También hubo operativos en la zona de Allen, todos sin resultados. Se trabajó con perros que buscan personas vivas, con restos cadavéricos, han marcado algún tipo de indicio en su momento, pero no hubo resultados.

SFP Rastrillajes policia defensa civil Rio Negro alsa las perlas nena ahogada rio limay (21).JPG Sebastián Fariña Petersen

Fuentes policiales habían aclarado, días atrás, que el plazo que hay para seguir con las tareas de búsqueda es sin fecha estimada de finalización, y recordaron que en Catriel hubo un caso que se extendió por 90 días y apareció el cuerpo.

Por último, destacó: "Estamos presumiendo que pueden estar en esa zona para abajo. Hay características que dificultan la tarea, estamos hablando de una nena de contextura física chica, eso influye además de las crecidas del río".