Buscaban a Yessica y sufrieron grave accidente en el río Negro: el dramático relato

En los últimos días, el operativo llegó a Paso Córdova, a unos 50 kilómetros del denominado “punto cero”. Allí trabajaba personal de Prefectura con motos de agua, informó el oficial Principal Martín Salvatierra, jefe de la Subcomisaría 82 de Las Perlas y está al mando de los rastrillajes.

Las Perlas

El uniformado destacó que es una labor que se tornó compleja y riesgosa porque el torrente se embraveció con las recientes tormentas y en muchos sectores el curso se desdibujó con ramificaciones y la aparición de islotes donde abundan los árboles caídos que se extienden con sus ramas sobre el cauce.

En esos lugares es complejo ingresar con gomones o lanchas, por lo que deben hacerlo con embarcaciones de menor tamaño, como kayak o canoas, lo que no deja de ser peligroso.

El miércoles el equipo compuesto por Salvatierra, un sargento de apellido Ferreira junto a Pablo y Fernanda, buzos de Allen que se sumaron a los rastrillajes, sufrió un evento que casi les cuesta la vida.

Lugar accidente rescatistas.jpg

Fue en proximidades del zoológico Bubalcó, a la altura de Coronel Guerrico, donde se formó una serie de brazos que envuelven islotes aparecidos con la crecida.

“Gracias a Dios pudimos salir”, destacó Salvatierra con tono que revelaba aún su estado de conmoción, en una entrevista realizada por LU19.

El oficial contó que ya habían pasado por el lugar a bordo de gomones, pero que no habían ingresado. Ante la inquietud de no haber revisado el sector, volvieron con embarcaciones que creyeron más aptas para la misión.

Pero sucedió algo imprevisto. Iban en dos kayak, él con Ferreira, cuando inesperadamente la suya se internó en un remolino y se dio vuelta, cayendo al agua.

Un relato escalofriante

“Me pongo a nadar para ir a la orilla, pero el agua me chupo, me tiró para abajo, hasta que no se si en un tronco o algo fui a apoyarme para volver a salir, y cuando estaba nadando de vuelta para la costa, me volvió a succionar y me lleva hacia la costa y me metió por debajo de todo el ramerío”, describió el uniformado, que aclaró que todos llevaban chalecos salvavidas.

El momento fue terrible.

“No sé si mi abuelo, que falleció o mi tío, me ayudaron y pude lograr agarrarme de una rama, aunque tenía las piernas enganchadas en el ramerío que me quería chupar. Me quedó solo la boca fuera del agua”, agregó.

Ahí soportó, hasta que sus compañeros que permanecían en los kayaks lo fueron a rescatar.

“La verdad que no sé cómo me sacaron”, sostuvo.

Sin embargo, no terminó ahí la odisea, porque cuando logra quedar “medianamente más a salvo”, otro remolino atrapó a la otra embarcación donde iban los buzos y también los despidió “en forma brutal”.

Ellos pudieron nadar y salieron del agua a unos 90 metros río abajo, pero perdieron los remos y la totalidad de sus equipos: patas de rana, luneta, esnorkel, chaquetillas, además de sus mochilas con pertenencias, sus teléfonos celulares.

Posteriormente, a unos 4 kilómetros recuperaron los kayak, que son prestados por amigos.

“Gracias a Dios pudimos salir con vida”, reiteró Salvatierra repetidas veces en la entrevista, y pidió que si alguien encuentra algo lo entregue en cualquier unidad policial.

SFP Rastrillajes policia defensa civil Rio Negro alsa las perlas nena ahogada rio limay (17).JPG Sebastián Fariña Petersen

“El río estaba enojado"

El policía indicó que un lugareño los dijo que posiblemente “haya habido un árbol dando vueltas por abajo por el temporal y que le haya levantado tan bruscamente mi embarcación y después la de los muchachos”.

“Fue muy feo. Es como que el río estaba enojado”, sostuvo.

Cómo sigue la búsqueda

El jueves Prefectura continuaba los rastrillajes en la zona de Paso Córdova a bordo de motos de agua y semirrígidos. Mientras que el otro equipo seguiría por la zona de Allen y Guerrico. Posteriormente irán planificando los lugares donde continuar buscando a la niña.