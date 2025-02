Estatales de Neuquén cobran sus sueldos: ¿Cuándo es el próximo aumento?

cajero automativo nuevo bpn estatales sueldos El Gobierno provincial hizo el depósito de los sueldos a estatales este jueves.

Pago de montos adeudados a docentes y jubilados

En el último tiempo, los docentes de Neuquén -tanto activos como jubilados- percibieron el incremento salarial correspondiente a enero y la segunda cuota del bono extraordinario. Sin embargo, algunas liquidaciones de los pasivos llegaron con falencias que, según lo previsto, deberán cobrar con los haberes de febrero.

Tal cual lo informado a principio de mes, desde el gremio docente ATEN explicaron que pudieron constatar que había diferencias en las liquidaciones de los haberes de enero que se cobraron el jueves 30 de ese mes. La explicación es que dos de los últimos aumentos otorgados no fueron liquidados para todos los jubilados y por eso hubo diferencias. Se trata del 5% de incremento por zona desfavorable para el grupo A y el 10% de aumento en la antigüedad a quienes corresponda. Esos dos ítems no fueron liquidados a gran parte de los 12 mil jubilados. Diferente fue con la liquidación del aumento salarial por IPC que sí pudo trasladarse a los pasivos sin inconvenientes. Esa es una revisión automática, en cambio, la otra es manual.

iSSN.webp

Tras realizar el correspondiente reclamo ante las autoridades del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, confirmó que el monto adeudado será abonado con los haberes correspondientes a febrero. "Lo que falta es una parte del incremento total, que ya cobraron con haberes de enero. Es una porción menor, la mayor parte ya se cobró", aclaró el dirigente días atrás, en contacto con LMNeuquén.

Por otra parte, todavía quedan algunos docentes que no cobraron el bono de 260 mil pesos. En este caso, sin embargo, no se trata de un error sino que fue dirigido a aquellos docentes que se encontraban en condición de activos hasta febrero. "Quienes no lo hayan cobrado, y tengan esta condición, u obtengan el cargo durante febrero o marzo, tienen el derecho a cobrarlo y se les pagará, ya que así consta en el acta", informó el gremialista.

Cuándo es el próximo aumento para estatales

El último aumento salarial a los trabajadores estales se concretó con los sueldos de enero. Se trató del incremento atado a lo que marcó el IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024. Así, a partir de lo que publicó la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén, los estatales contaron con un aumento en sus haberes del 8,97 por ciento.

El gobierno provincial acordó en octubre con todos los sindicatos estatales cómo serán las subas salariales durante este 2025, siendo la primera vez en la historia de la provincia que se logra con tanta anticipación un cierre paritario, pudiendo, además, que esas partidas destinadas al pago de sueldos queden incorporadas en el presupuesto de este ejercicio.

Gobernación.jpg

Como punto principal, los acuerdos establecieron la continuidad de las actualizaciones trimestrales atadas a la inflación durante todo el año. Además, los trabajadores provinciales cobraron un bono de 260.000 pesos el 23 de diciembre y recibieron un monto igual en la segunda quincena de febrero.

Los períodos de actualización se replicarán en los meses de abril, julio, octubre y enero de 2026.

Las variaciones de IPC aplicadas en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del 50% del IPC elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén y el 50% del IPC nacional.