Vecinos asustados en Plottier por un hombre que tira flechas a los chicos en la calle

El pasado fin de semana ocurrió un nuevo hecho en el que lanzó una flecha de hierro de gran tamaño, a un menor de 7 años que andaba en bicicleta por la vereda. "Es una persona mayor, que lamentablemente no sabemos si está bien porque ha tenido muchas denuncias por distintas cosas", explicó Mirta, vecina del lugar.

plottier flecha.jpg

Su nieto fue quien hace pocos días llegó a su casa totalmente asustado, porque fue atacado por este hombre cuando disfrutaba de un rato al aire libre en su bicicleta. "Mami me tiraron con algo", repetía totalmente atemorizado.

Fue en ese momento que su mamá salió a la calle para ver qué había sucedido, pero quedó asustada al encontrar una flecha de gran tamaño, que de milagro no alcanzó la cabeza de su pequeño.

flecha plottier2.jpg

"La flecha la tiene mi hija porque se la tiró al nene y casi le rozó en la cabeza, andaba en bicicleta por la vereda y después llegó corriendo diciendo que le habían tirado algo raro en la cabeza. Él y su hermanito se asustaron y no salieron más a jugar a la calle", relató la mujer.

De inmediato, la madre de los dos niños decidió llamar a la policía, y varios efectivos se acercaron hasta la vivienda del hombre pero se negaba a salir. "Están esperando alguna directiva de fiscalía para intervenir, pero la verdad es que hay muchas denuncias sobre él", detalló en diálogo con Radio 7.

Mirta aseguró que según manifestaron los vecinos, el hombre arroja constantemente flechas y otro tipo de objetos de manera imprevista, principalmente a niños y mujeres. "Son flechas de fierro con punta bien filosa, y no es de tamaño pequeño. No sabemos la verdad cuál es el problema de este hombre, son nenes de 5 y 7 años, son pequeños", destacó.

flecha plottier 1.jpg

Y aseguró que fue imposible dialogar con él. "Cuando fueron a golpear la puerta se escondió y no salió, ahí fue donde decidieron llamar a la policía y mostrarle la flecha. Para mí puede ser que esa persona no esté bien, porque no puede actuar así, en las denuncias dicen que lo han visto con un revolver en la cintura. Tenemos miedo", advirtió.

Según aclaró, se trata de una persona que vive con su esposa y una hija, es una persona mayor. "Puede lastimar a alguien, es un peligro", dijo.