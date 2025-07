Un video de la IA mostró el crecimiento y cómo se vería hoy Sofía Herrera, la nena desaparecida en 2008

Lo difundió en las redes la mamá de la niña de 3 años que fue vista por última vez en un camping de Tierra del Fuego . “No hay día que no la extrañemos”, escribió.

"Hoy se cumplen 16 años y 10 meses desde que mi hija Sofi desapareció. No hay día que no la extrañemos. Su carita sigue siendo nuestra luz y nuestra esperanza. No debemos dejar de buscarla ni de compartir su imagen para traerla de vuelta a casa", escribió la mujer en su cuenta de la red social.