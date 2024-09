Sofía Herrera y una búsqueda que lleva 16 años: su mamá difundió imágenes hechas con Inteligencia Artificial

El último día que vieron a Sofía Herrera

Aquel 28 de septiembre de 2008, un día de camping con una familia amiga se transformó para el matrimonio de Fabián Ferrera y María Elena en un interminable hecho de dolor y angustia.

Aunque rastrillaron toda la zona y se emitió una alerta a nivel nacional e internacional para dar con su paradero, nunca apareció.

María Elena, que nunca se resignó a no encontrarla, compartió recientemente en sus redes imágenes de Sofía creadas por la inteligencia artificial, que podrían ser útiles para identificarla en el caso de que alguien la halle.

“Sofi, hay rasgos de tu carita que nunca van a cambiar, y eso dicho por especialistas. Es eso lo que busco en cada carita. La IA no se equivocó en eso. Te amo y te tengo presente todos los días. Siempre espero con todo mi corazón verte de nuevo”, escribió junto a alguna de las fotos publicadas en sus redes.

2024: indicios que no resultaron

Este año, el caso de Sofía volvió a tener espacio en diarios y noticieros desde el verano, cuando, tras un pedido a la Justicia por parte de la familia, se le hizo un examen de ADN a una adolescente de 17 años de la provincia de San Juan, que era muy parecida a Sofía, según la última actualización de su rostro.

Tras varios rechazos de la Justicia a la solicitud, finalmente se hizo el examen pero dio negativo.

Posteriormente, durante la búsqueda de Loan Peña, el niño que desapareció en Corrientes, se viralilzó la imagen de la hija de uno de los detenidos: él era un militar que había estado en Río Gallegos y la chica también era muy parecida a Sofía. Sin embargo, la hipótesis también fue descartada; se trataba de la hija biológica del detenido.

Un hombre buscado por Interpol

Mientas tanto, continúa prófugo José Dagoberto Díaz Águila, un ciudadano chileno apodado “Espanta la Virgen”, sospechoso de haber secuestrado a Sofía y que tiene pedido de captura internacional por parte de Interpol hace ya varios años dentro de la causa.

Díaz Águilaestuvo vinculado desde un inicio en la causa. Al inicio de la investigación declaró que una persona que él conocía había atrapado, sin querer, a Sofía en una trampa para zorros. Esa declaración luego se estimó falsa y se descartó.

No obstante, poco después, un nene llamado Néstor que estaba en el camping el día que desapareció Sofía, aseguró que a la nena se la había llevado un hombre que iba con un perro en un auto gris, y la fisonomía que describió coincidía justamente con la de Espanta la Virgen.

Entonces, el chileno fue citado nuevamente por la Justicia, pero ya no pudieron dar con él. Se trata de una persona que no registra actividad bancaria -como el uso de cuentas propias o de tarjetas de crédito o débito- y no tenía una vivienda fija, sino que rotaba, deambulando habitualmente entre Argentina y Chile. Al día de hoy sigue sin aparecer.