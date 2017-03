PEDRO SALVATORI 22/11/1933-24/3/2017 (Q.E.P.D.)

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Rincón de los Sauces, Sra. Cecilia Sepúlveda, y demás concejales participan con profundo pesar el fallecimiento de Don Pedro Salvatori ex gobernador, ex diputado y ex senador nacional de la provincia del Neuquén. Acompañamos a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.