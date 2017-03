PEDRO SALVATORI (q.e.p.d.)

El Intendente Municipal de Plaza Huincul, Lic. Juan Carlos Giannattasio, participa con profundo pesar el fallecimiento del Señor Pedro Salvatori, ex gobernador, ex diputado y ex senador de la provincia del Neuquén, acompañando a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida y elevando una oración por su eterno descanso.