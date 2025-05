¡Atentos en River! Se confirmó qué lesión tiene Gonzalo Montiel y Paulo Díaz

La buena noticia, dentro del contexto preocupante, es que la lesión no se agravó. "Dentro de la mala, lo positivo es que Montiel no se volvió a desgarrar sino que se le abrió la cicatriz de esta vieja lesión, con lo cual los tiempos de recuperación se estiman en alrededor de 10 días y no más", señalaron desde el entorno médico del club.

Montiel 1.jpg Paulo Díaz

Paulo Díaz estará disponible el próximo partido de River

De esta manera, el lateral se perderá de mínima el partido del jueves 15 de mayo ante Independiente del Valle, por la quinta fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, y también el cruce de cuartos de final del Apertura ante Platense, que se jugará el martes 20 de mayo en el Monumental. En ambos compromisos, el elegido para ocupar el lateral derecho sería nuevamente Fabricio Bustos, quien dejó una buena impresión en su ingreso ante Barracas.

Por su parte, la situación de Paulo Díaz es algo más alentadora. El defensor chileno, que venía de una recuperación de 25 días por una lesión muscular sufrida frente a Talleres, había regresado en Guayaquil con los 90 minutos completos. Sin embargo, ante Barracas, debió ser reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia en la misma zona. Afortunadamente, tras ser evaluado, no fue necesario realizarle estudios complementarios y estará a disposición de Gallardo para los próximos partidos, aunque es muy probable que sea resguardado en el choque copero del jueves para evitar riesgos innecesarios.