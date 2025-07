Brian Fernández desmintió rumores sobre su desaparición y apuntó contra la barrabrava

Los rumores de una recaída fueron desmentidos por el propio Fernández. Había trascendido que, supuestamente, desde el club no sabían nada de él hace un mes.

"No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir aclarar cosas que no 'investigan' antes de publicar su informe. Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa pero esta vez no es el caso de lo que TODOS piensan. Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy "desaparecido" la vida va más allá de una red social”, aclaró el jugador este martes en una historia de Instagram.

brian fernández historia

Pero la versión del jugador no quedó ahí, sino que por su salida apuntó directamente contra la barra del club.

"No me presento en el club porque tuve un encuentro con el jefe de la barra (...). Yo teniendo residencia en el club me dijeron que agarre mis cosas y me vaya (...). Para no tener ningún tipo de problema o que pase a mayores, me fui y no me volví a presentar. Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia", agregó en la historia siguiente.

brian fernández historia 2

Si bien no es la primera vez que Brian es noticia por algo extrafutbolístico, en este caso el jugador aclaró que su decisión tuvo que ver con una "apretada" de la barra y no con problemas propios.

Talleres está último en su zona de la Primera Nacional y en los momentos de crisis deportiva esta es una práctica habitual, sobre todo en algunos clubes del ascenso donde los barras tienen la zona liberada.

Por qué había generado preocupación sobre su salud

En un comienzo, la versión de una recaída se difundió rápidamente y pareció verídica por sus antecedentes.

Desde hace varios años, el hermano de Leandro y "Uvita" viene peleando contra su adicción a las drogas. Tras un comienzo auspicioso en su carrera, tuvo varias oportunidades de encarrilarse, pero no las pudo aprovechar.

La primera consecuencia fuerte fue en Racing, cuando dio positivo en un control antidoping y fue sancionado con un año y medio sin jugar oficialmente.

Volvió en Sarmiento de Junín, fue vendido al Metz de Francia, después volvió a Sudamérica en Unión La Calera de Chile y posteriormente se fue al Necaxa de México.

Sus condiciones como futbolista casi nunca fueron cuestionadas. Gambeta, gol, potencia y versatilidad son algunas de sus características.

Pero incluso cuando fue comprado por el Portland Timbers de Estados Unidos, donde comenzó un tratamiento contra las drogas, ese partido nunca lo pudo ganar.

Ya de vuelta en el país, jugando en Colón de Santa Fe, estuvo desaparecido varios días y preocupó a muchos. Finalmente, volvió a aparecer y el fútbol le daría más oportunidades.

La falta de disciplina y constancia lo llevaron a nuevamente a situaciones tristes, como cuando fue detenido por apedrear un colectivo cuando estaba jugando en Deportivo Madryn. Otra vez el consumo de estupefacientes fue la raíz del problema.

"El Indio" Bazán Vera confió en él en 2023, se lo llevó a vivir a su casa y, bajo la conducción del entrenador, Fernández volvió a tener continuidad en Almirante Brown, con 5 tantos en 27 partidos.

brian fernández almirante

Coquimbo Unido de Chile lo contrató luego de esa buena campaña, pero decidió irse antes de debutar porque no se sentía bien allí.

Talleres apostó por él a comienzos de este año, pero después de la lesión mencionada, no volvió a entrenar.

Brian y su vínculo con el fútbol de Neuquén

En junio se cumplieron diez años de los dos goles de Brian Fernández contra Independiente de Neuquén por Copa Argentina. Fue en 2015, cuando el equipo de Gustavo Coronel enfrentó a los dirigidos por Diego Cocca, en la cancha de Lanús.

El delantero atravesaba el mejor momento de su carrera en un equipo que venía de ser campeón el año anterior y tenía perspectivas de pelear en los distintos frentes. En aquel plantel de Racing también estaba el zapalino Marcos Acuña, pieza clave en aquellas temporadas.