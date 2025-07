La insólita razón por la que no habrá fecha de la Liga Profesional este fin de semana

Después de la disputa de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional , se producirá un parate que no estaba en los planes originales de la organización y recién la cuarta jornada se desarrollará en el fin de semana del 9 y 10 de agosto.

La Liga Profesional no había programado partidos porque originalmente se tenían que desarrollar las PASO para las elecciones legislativas nacionales, que luego fueron canceladas. Desde la AFA nunca se percataron de esto y no se acordaron de programar igualmente la fecha para este fin de semana del 2 y 3 de agosto.

image

Algunos equipos se verán beneficiados y otros perjudicados ante este parate. A equipos cómo Boca e Independiente, que empezaron con el pie izquierdo, les vendrá bien tener más días de planificación para esos duelos claves. Por su parte, a River se le pegará el partido contra el Rojo con el partido de ida de octavos de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay.

Por otra parte, sí habrá competencia en las categorías de Ascenso, menos para Central Córdoba de Rosario (oponente de Independiente Rivadavia) y San Martín de Tucumán (rival del River), que jugarán por la Copa Argentina.

A falta de Liga Profesional, tendremos Copa Argentina

Si bien no habrá fecha en la Liga Profesional, sí habrá fútbol debido a que ante la cancelación de la fecha se disputarán varios partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina, que le dará al ganador del certamen el pasaje a la Copa Libertadores 2026.

image

La Copa Argentina ya no tiene a Boca debido a que perdió ante Atlético Tucumán y el último partido que resta de 16avos de final es el que disputarán el sábado 2 de agosto River y San Martín de Tucumán. Los próximos partidos de octavos de final se disputarán de la siguiente manera:

Este miércoles 30 de julio, desde las 15:30, Independiente Rivadavia se enfrentará Central Córdoba de Rosario de la Primera C. El jueves, a las 21:10, Aldosivi se medirá con Argentinos Juniors. Mientras que el viernes tendremos dos partidos, Belgrano vs Independiente a las 18:15 y Lanús vs Huracán a las 20:45.

El sábado será el turno de San Lorenzo y Tigre desde las 18:15 y el ya mencionado River - San Martín (T) a partir de las 21:10. El domingo cerrarán el fin de semana de Copa Argentina Racing y Riestra que jugarán a partir de las 16.