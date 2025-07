El video que muestra la detención de un exjugador de Atlético Tucumán tras agredir a un policía

La detención de un ex jugador de Atlético Tucumán tras agredir a un policía

La situación entre en lateral y los agentes de tránsito se agravó en el medio de la discusión, cuando Orihuela golpeó accidentalmente a Cañizares, agente interviniente, que golpeó con la puerta del auto y luego lo agredió físicamente. Además, rompió el acta de infracción delante de los testigos y se negó a firmarla.

Al ser conducido hacia el móvil policial, Orihuela se abalanzó nuevamente sobre el agente, provocando su caída al suelo tras un nuevo ataque físico. Durante el procedimiento, el jugador que habría ofrecido resistencia activa, lanzando amenazas y manifestando su condición de futbolista profesional, negándose a colaborar con los efectivos.

Mientras le ponían las esposas, el jugador gritó: "Loco, yo no te hice nada. ¡Pará, la c... de tu madre. No te hice nada!" entre gritos y forcejeos.

El futbolista fue imputado por resistencia a la autoridad y lesiones

El fiscal a cargo de la causa, Horacio Iturbide, dispuso que se adjunten todas las pruebas fílmicas al expediente y ordenó la detención inmediata de Orihuela, quien fue trasladado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo e imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

futbolista san juan

Respecto al policía agredido, medios detallaron que sufrió lesiones de carácter leve e informaron que toda la actuación fue debidamente comunicada al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza, incluyendo las grabaciones del procedimiento.

"Nunca tuve un problema así": habló el futbolista luego de su detención

A través de un audio que circuló y tomaron medios locales, se pudo conocer la versión de los hechos por parte del futbolista: "Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo". Y agregó: "Jamás le falté el respeto a nadie. Mi señora está de testigo. Nunca tuve un problema así".

Su nuevo club San Martín de San Juan respaldó la versión del futbolista y, a través del presidente del club, Jorge Miadosqui, expresó su preocupación por la situación del futbolista y sentenció que no entiende "el ensañamiento de la justicia de Mendoza con el jugador".

"Desde el Club se ha puesto a disposición del mismo un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales, a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para poder decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente. Cualquier novedad las informaremos por los medios adecuados”, indicó la institución a través de un comunicado.