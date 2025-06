Cuál es el club europeo que quiere llevarse a Keylor Navas: qué dijo Newell's

La revolución que generó Cristian Fabbiani en Newell’s Old Boys tuvo una figura indiscutida bajo los tres palos: Keylor Navas. La llegada del arquero costarricense no solo causó un impacto mundial, sino que terminó siendo clave en la levantada del equipo rosarino durante el Torneo Apertura. Aunque la Lepra no logró ingresar a los playoffs, el cambio de rumbo fue notorio, y mucho tuvo que ver la jerarquía del ex Real Madrid.