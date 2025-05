El presidente de Newell's habló sobre Lionel Messi y encendió la ilusión de que vuelva a Rosario

La incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi en Inter Miami mantiene en vilo no solo al fútbol de Estados Unidos, sino también a Rosario. En especial a Newell’s Old Boys, el club que vio nacer al mejor jugador del mundo y que, una vez más, se aferra al sueño de verlo con la camiseta rojinegra, aunque sea por unos pocos partidos.

En las últimas semanas, la continuidad del capitán de la Selección Argentina en la Major League Soccer comenzó a estar en duda. Su contrato con el equipo de Florida finaliza en diciembre de este año, y hasta el momento no se firmó ninguna renovación. En ese contexto, el propio Messi encendió todas las alarmas al declarar: “No sé nada”, cuando fue consultado sobre su permanencia en Inter Miami.

Este escenario de incertidumbre volvió a ilusionar a los hinchas leprosos y al propio presidente del club, Ignacio Astore, quien habló del tema en diálogo con Cadena 3. Lejos de alimentar falsas expectativas, Astore fue sincero, pero no cerró ninguna puerta. “La institución siempre va a querer que Messi, aunque sea un torneo, ocho fechas, seis, cuatro, una fecha… la juegue con la camiseta de Newell’s. Esa es la realidad. Y nosotros nos movemos siempre para eso”, afirmó.

Desde Rosario, el deseo es firme, aunque Astore reconoció que el regreso del ídolo a su casa no depende solamente de la voluntad del jugador. “Los puntos se tienen que encontrar. Hay que ver si Messi no tiene una cláusula de salida, un contrato determinado, hay que ver si las condiciones de la familia Messi se pueden llegar a dar, por temas escolares, por 27 millones de temas que a veces no dependen del jugador…”, explicó.

Messi 2.jpg Lionel Messi con la camiseta de Newell’s

La ilusión de que Messi vuelva a Newell’s

No es la primera vez que Newell’s se ilusiona con el regreso de su hijo pródigo. Ocurrió cuando dejó Barcelona, y también cuando terminó su etapa en Paris Saint-Germain, pero la ilusión no se concretó. Aun así, el club rosarino no deja de trabajar en silencio, esperando que el contexto y las decisiones personales de Messi, en algún momento, confluyan.

El propio Astore reconoció que mantiene buena relación con el entorno del jugador. “Por ahora está lejos. Tengo buen diálogo con la familia, no con él. Hoy por hoy, es difícil. No quiere decir que algún día deje de ser difícil y sea más sencillo de traerlo. No depende de las ganas de él. Seguramente tenga ganas de venir. Cuando puede, sale con la camiseta, el hijo… Depende también de los compromisos que Messi tenga”, sostuvo con esperanza.

Inter Miami atraviesa una temporada irregular bajo la conducción de Mascherano, lo que contribuye a la sensación de inestabilidad. Incluso el entrenador se refirió al tema, buscando llevar calma: “Esperamos tener novedades en algunas semanas sobre Leo porque sería muy importante para el club, para los fanáticos y también para la MLS".